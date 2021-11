CANLI | Fatih Terim konuşuyor!

CANLI TAKİP EDİYORUZ!

SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini anlıyorum. Ancak, ne derbi heyecanları, hakem hataları ve işte yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler dün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç.Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan Lazio galibiyeti dışında her netice direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, illüzyon diyorum, uğraşacak vaktimi yok. Daha çok zamanımız var. Çünkü, onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istiyorum. Galatasaray - Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli. Hangisi daha önemli derseniz, Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur.Oyuncular kimi zaman pozisyon hatası yapıyor, kimi zaman acemiliklerinden sıkıntı çekiyoruz. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Oyuncularım belki gol vuruşlarında başarılı değil ama pozisyon bulmada başarılı. Zaman zaman etkisiz kalıyoruz ama etkili olacaklar. Gençler, daha çok gençler. Onlara inanıyorum, güveniyorum. Evet kızıyorum da.En az pozisyon veren takımız. En fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız. Rakibe az pozisyon verip çok yiyoruz. Çok pozisyona girip az atıyoruz. İstatistik söylüyor bunu. Kızıyorum, üzülüyorum. Potansiyellerinin farkındayım ben. Bir an önce, çabucak yansıtmalarını istediğim için üzgünüm. İstiyorum ve bekliyorum. Herkes unutmamalı ki onların hepsi benim evladım. Yaptıkları tüm eksikliklerin, tüm hataların, bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Bu çocuklar bu ekonomik zorluklarda kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımızdır. Bu mücadeleyi onlarla kazanacağız.Açıkçası burada Mbaye Diagne, Halil ve Mustafa bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şans verdik. Atmaya başlarlarsa devam edecekler. Belki bazen ben de tercihlerimde değişiklik yapabilirdim. Bakışa, görüşe göre değişebilir. Hafta içinde ne olduğunu dışarıdan bilmedikleri için yaklaşımları kendi fikirlerine göre olabiliyor. Ben arkadaşlarıma güveniyorum.Mustafa Muhammed ile ilgili karar için daha zaman var. Sonucun ne olduğunu, ki uzatırsak ki niyetimiz o yönde eğer herhangi bir değişme olmazsa bonservisini almak istiyoruz.Golcülerimiz bu kadar pozisyon bulurken daha fazla atsa bizi başka yere taşırdı. İnanıyorum ki en kısa zamanda başlayacaklar. Çok maçımız var. Yine dönüyorum dönüyorum yarınki maça dönüyorum. Ülkemiz için de önemli bir maç. Avrupa'da puana ihtiyacımız olduğu günlerde oradan çok fazla ayrılmak istemiyorum.Sistem aynı ama oyuncular değişti. Oyuncuların adapte olabilmesi zaman alıyor. Takım olarak fena değiliz. Avrupa Ligi'nde iyi devam ediyoruz. Ligde daha iyi yere geleceğiz. Galatasaray'da olmaktan, Fatih Hoca'yla çalışmaktan dolayı çok mutluyum.Fenerbahçe maçının analizini yaptık. Çıkardığımız sonuç; kazanmamız gerektiği. Arkadaşlarımla konuştuğumda onların yarınki maçı kazanmak için çok motive olduğunu görüyorum.Biz takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. 3 günde 1 bu seviyede oynamak kolay değil. Buna adapte olmaya çalışan oyuncularımız var, onlar için de kolay değil. Kendi adıma bakacak olursam, son hafta kazandığımız şampiyonluk var. Daha önümüzde uzun bir lig var. Avrupa için hedefimiz yarınki maç. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz.Derbi özelinde beni rahatsız eden bir şey yoktu. Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak çok önemli.