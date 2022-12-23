CANLI: Fatih Terim konuşuyor

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Terim'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
"Geldiğimizden beri bütün aktiviteler çok güzel organize edilmiş. Biz kendi aramızda her zaman oynarız. Ama Avrupa ve dünya ülkemiz adına çok önemli. Özellikle İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor."
"Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."
"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."
"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Hazırlıklı olmanız lazım yoksa üşürsünüz."
"BAZI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUM"
"Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü."
"Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz."
"Şimdiki nesil çok daha başka. Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiç bir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Değişimin bizden kaçması mümkün değil. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir."
"Değişmeyen tek şey ön yargılı olmamaktır. GQ dergisi için yaptığımız röportajı Katar'da yaptık. O zaman çok sıcaktı. Ama Dünya kupası zamanında böyle olmuyor dediler. Dünya Kupası için gittiğimiz gün yağmur çiseledi. Önyargılı olmamak lazım. Katar'daki Dünya Kupası bunu çıkardı ortaya. Çok güzel bir futbol havası vardı."
"Dünya Kupası için bundan sonra da kasım-aralık döneminin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tartışılmalı. Burada mecburiyetten koyuldu. Ben inanıyorum ki Dünya bunu tartışacaktır. Adam oynamış 50-60 maç... Haziranda, bütün senenin yıpranmışlığıyla gelen bir oyuncu grubu var."
"Artık yeni şeyler söylemeliyiz. Bundan birkaç ay önce Paris'teydik. Maç 20 dakika geç başladı. Kaç milyar insan izliyor. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsunuz. Demek ki bizde oynanması gereken bazı maçlar bahanesiz oynanmalı. Demek ki olabiliyor."
"Biraz daha hareket, çabukluk ve tempo katmak istiyor futbol. Ben ciddi anlamda Messi hayranıyım. Ve ya çok beğenen biriyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Diğer bütün büyük oyuncular, hakikaten büyük oyuncular. Ancak Lionel Messi'nin sahada istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok."
"MESSI SAHADA LİDER"
"Arjantin Messi'ye odaklı bir oyun tarzını benimsemek zorundaydı zaten. Bana göre turnuvanın en iyi orta sahası da onlardaydı. Dünya da bir tuhaf. Adamın kariyerine baktığınızda kazanmadığı hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nı almasa biz bu adamı bir yere koymayacak mıyız. Futbol hak ettiğini bilen insana verdi. Önce Allah sonra futbol."
"Messi sahada çok lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."
"Amrabat ve Elmander çok uzaktan otele beni ziyarete geldi. Diğerleriyle statlarda karşılaştık."
"Herkes kendi hakemini kazanmaya çalışıyor. Biz en iyi hakemimizi göndermemek için uğraştığımız için... Genel olarak hakemler de iyi yönetti."
"HAFTANIN ALDATANINI SEÇELİM"
"Bundan 7-8 sene önce futbol direktörüyken ben, bu konuyu konuşmuştuk. 1 dakika 40 saniyede attığımız taç var. 3 dakikada attığımız frikik var. Böyle böyle 45-50 dakika yok. Kalecinin 1.dakikadan itibaren vakit geçirme isteği olmaması gerekir. Olursa da sizin çok çabuk kullanmanız gerekir. Ben şunu önerdim; görsel yayınlar çok önemli. Türk milleti gördüğüne inanır. Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, takımını seçiyoruz falan... Haftanın aldatanını da seçelim. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. Birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur."
"Taktik bilgisi önemli ama kendisinin inandığı sistem nedir o önemli. Değişik kelimelerden değişik şeyleri kullanabiliriz. Ben yeni terimlerden Fatih Terim'i tercih edeyim. Saflar gitgide büyüyor. Kaleci antrenörlüğü büyük bir uzmanlık alanı. Duran top hocaları değişiyor. Fizik açıdan önemli insanlara teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla ben son direktörlüğümde sportif direktörlüğünde scout, analiz hepsini kursa tabii tuttuk. Umuyorum ki hala devam ediyordur."
"NELERLE UĞRAŞTIK BİZ!"
"Antrenörün bütün baskılara dayanması gerekir. Baskısız bir teknik adamlık hiçbir yerde yoktur. 20 maç kazanın 20'sinde aman bu çok önemli dediler. Şampiyon oldum, sonraki gün bana 'Hocam aman diyeyim önümüzdeki sezon çok önemli' diyenler oldu. Kendi yöneticilerimden. Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz."
"Baskı beni motive etmiyor. Baskıyı kim ister? Baskıyla yaşamayı öğreniyorsun."
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
"Geldiğimizden beri bütün aktiviteler çok güzel organize edilmiş. Biz kendi aramızda her zaman oynarız. Ama Avrupa ve dünya ülkemiz adına çok önemli. Özellikle İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor."
"Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."
"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."
"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Hazırlıklı olmanız lazım yoksa üşürsünüz."
"BAZI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUM"
"Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü."
"Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz."
"Şimdiki nesil çok daha başka. Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiç bir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Değişimin bizden kaçması mümkün değil. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir."
"Değişmeyen tek şey ön yargılı olmamaktır. GQ dergisi için yaptığımız röportajı Katar'da yaptık. O zaman çok sıcaktı. Ama Dünya kupası zamanında böyle olmuyor dediler. Dünya Kupası için gittiğimiz gün yağmur çiseledi. Önyargılı olmamak lazım. Katar'daki Dünya Kupası bunu çıkardı ortaya. Çok güzel bir futbol havası vardı."
"Dünya Kupası için bundan sonra da kasım-aralık döneminin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tartışılmalı. Burada mecburiyetten koyuldu. Ben inanıyorum ki Dünya bunu tartışacaktır. Adam oynamış 50-60 maç... Haziranda, bütün senenin yıpranmışlığıyla gelen bir oyuncu grubu var."
"Artık yeni şeyler söylemeliyiz. Bundan birkaç ay önce Paris'teydik. Maç 20 dakika geç başladı. Kaç milyar insan izliyor. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsunuz. Demek ki bizde oynanması gereken bazı maçlar bahanesiz oynanmalı. Demek ki olabiliyor."
"Biraz daha hareket, çabukluk ve tempo katmak istiyor futbol. Ben ciddi anlamda Messi hayranıyım. Ve ya çok beğenen biriyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Diğer bütün büyük oyuncular, hakikaten büyük oyuncular. Ancak Lionel Messi'nin sahada istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok."
"MESSI SAHADA LİDER"
"Arjantin Messi'ye odaklı bir oyun tarzını benimsemek zorundaydı zaten. Bana göre turnuvanın en iyi orta sahası da onlardaydı. Dünya da bir tuhaf. Adamın kariyerine baktığınızda kazanmadığı hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nı almasa biz bu adamı bir yere koymayacak mıyız. Futbol hak ettiğini bilen insana verdi. Önce Allah sonra futbol."
"Messi sahada çok lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."
"Amrabat ve Elmander çok uzaktan otele beni ziyarete geldi. Diğerleriyle statlarda karşılaştık."
"Herkes kendi hakemini kazanmaya çalışıyor. Biz en iyi hakemimizi göndermemek için uğraştığımız için... Genel olarak hakemler de iyi yönetti."
"HAFTANIN ALDATANINI SEÇELİM"
"Bundan 7-8 sene önce futbol direktörüyken ben, bu konuyu konuşmuştuk. 1 dakika 40 saniyede attığımız taç var. 3 dakikada attığımız frikik var. Böyle böyle 45-50 dakika yok. Kalecinin 1.dakikadan itibaren vakit geçirme isteği olmaması gerekir. Olursa da sizin çok çabuk kullanmanız gerekir. Ben şunu önerdim; görsel yayınlar çok önemli. Türk milleti gördüğüne inanır. Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, takımını seçiyoruz falan... Haftanın aldatanını da seçelim. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. Birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur."
"Taktik bilgisi önemli ama kendisinin inandığı sistem nedir o önemli. Değişik kelimelerden değişik şeyleri kullanabiliriz. Ben yeni terimlerden Fatih Terim'i tercih edeyim. Saflar gitgide büyüyor. Kaleci antrenörlüğü büyük bir uzmanlık alanı. Duran top hocaları değişiyor. Fizik açıdan önemli insanlara teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla ben son direktörlüğümde sportif direktörlüğünde scout, analiz hepsini kursa tabii tuttuk. Umuyorum ki hala devam ediyordur."
"NELERLE UĞRAŞTIK BİZ!"
"Antrenörün bütün baskılara dayanması gerekir. Baskısız bir teknik adamlık hiçbir yerde yoktur. 20 maç kazanın 20'sinde aman bu çok önemli dediler. Şampiyon oldum, sonraki gün bana 'Hocam aman diyeyim önümüzdeki sezon çok önemli' diyenler oldu. Kendi yöneticilerimden. Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz."
"Baskı beni motive etmiyor. Baskıyı kim ister? Baskıyla yaşamayı öğreniyorsun."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ