Fatih Tekke, Trabzonspor'a imzayı attı

"10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor.



Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız.



Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."



"İNANILMAZ HEYECANIM VAR"



"Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var."



"BİZ TOPU NEREYE OYNAYACAĞIZ?"



"Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız? (Gülerek)"



"HAYALCİ DEĞİL GERÇEKÇİ"



"Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi."



"GEL DEDİLER, GELDİM"



"Sözleşme süremi bilmiyorum. 'Gel' dediler, geldim."