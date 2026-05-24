24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-033'
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-033'
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-374'
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
1-072'
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-067'
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-175'
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-174'
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-274'
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-174'
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
1-073'
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
0-272'
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-167'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

CANLI: Esenler Erokspor - Çorum FK

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK, Konya'da karşı karşıya geliyor.

24 Mayıs 2026 18:54 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 19:38
Haber: AA
CANLI: Esenler Erokspor - Çorum FK
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla belli oluyor.

Hakem Mehmet Türkmen'in görev aldığı müsabaka TRT Spor ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

CANLI: 1. DEVRE

ESENLER EROKSPOR: 0
ÇORUM FK: 1 / 37' Serdar Gürler

11'LER

Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kaçar, Amilton, Recep Niyaz, Faye, Kayode.

Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz Gürbulak, Burak Çoban, Thiam.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
