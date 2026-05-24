CANLI: Esenler Erokspor - Çorum FK

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla belli oluyor.
Hakem Mehmet Türkmen'in görev aldığı müsabaka TRT Spor ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
CANLI: 1. DEVRE
ESENLER EROKSPOR: 0
ÇORUM FK: 1 / 37' Serdar Gürler
11'LER
Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kaçar, Amilton, Recep Niyaz, Faye, Kayode.
Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz Gürbulak, Burak Çoban, Thiam.
Hakem Mehmet Türkmen'in görev aldığı müsabaka TRT Spor ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
CANLI: 1. DEVRE
ESENLER EROKSPOR: 0
ÇORUM FK: 1 / 37' Serdar Gürler
11'LER
Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kaçar, Amilton, Recep Niyaz, Faye, Kayode.
Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz Gürbulak, Burak Çoban, Thiam.