CANLI| Erden Timur konuşuyor

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözleri..."Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz.Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Biz VAR odası diye bir odanın varlığını Kayserispor maçında öğrendik. İlk 10 haftadaki maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi!""Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor.""Bu bir kurgu, bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Bu düzen yüzünden Türk futbolu her yıl geriye gidiyor. Kendimize avantaj sağlandığında da biz çıkıp konuşacağız. Bu atamalar bariz bir sebepler yapılıyor, bu da net bir şekilde ortada. "VAR yokmuş gibi maç yönetilsin, VAR yokmuş gibi maç izlensin" deniyor ama zaten bizim maçlarımızda VAR yok!""Bu atamalar bariz bir sebepler yapılıyor, bu da net bir şekilde ortada. "VAR yokmuş gibi maç yönetilsin, VAR yokmuş gibi maç izlensin" deniyor ama zaten bizim maçlarımızda VAR yok!""Rizespor - Galatasaray maçında hakemliği bitme noktasına gelen Ali Palabıyık tekrardan maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisini hepimiz biliyoruz. Bunu psikologlarla bile konuştuk. İster istemez etkilenilir. Kayserispor maçında VAR hakemi Erkan Engin. İlk defa bir 4 büyük takım maçını yönetiyor. Geçen sezon Konya - Rize maçının MHK'nın istifasıyla sonuçlanan maçın VAR hakemi! Ondan sonra böyle bir maça veriliyor. "Erkan dediğimizi yap, seni yükselteceğiz" demek mi bu."Herkes, her takımı tutabilir. Ancak hakimin oyunu, önceden belli etmesi... Hakim, dava ile ilgili bir kişiyle görüşse bile o hakim reddedilir. Bir hakem, rakip takım formasını giyip, nasıl Galatasaray'a karşı olduğunu gösterebilir? Sayın Mete Kalkavan ile ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Nasıl soruşturma açılmaz?"Bağırarak konuşmayacağız. Çünkü haklı olanın bağırmasına gerek yok. Kimi zaman öfkeleneceğiz ama haklılığımızı ortaya koyacağız. Verilmeyen, kamuoyunun hem fikir olduğu, 10 pozisyon var. Antalyaspor maçındaki penaltı, Sergio Oliveira'nun aşiline basılması... Giresunspor maçında Emre Akbaba pozisyonu, gösterilmedi bile! Kameralar çekememiş, nasıl bir tesadüfse! Yine aynı maçta Torreira konusu. Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması... Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok. Bizim Kastamonuspor maçımızda olan pozisyon, sarı-kart olabilecek şekilde değerlendiriliyor. VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz.Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız. Hiç kimse böyle bir haksızlığa Galatasaray'ın boyun eğmesini beklemesin."Icardi'nin pozisyonu oluyor, 20 saniyede korner kullanılıyor. 20 saniyede incelenip, karar veriliyor. Ancak tekrarı 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı ise 9. dakikada gösteriliyor. Bu kadar geç verilmesinin sebebi, en masum açıyı bulmak ve kamuoyunu hazırlamak"TFF, iki gün önce VAR odasında Icardi pozisyonunu inceledi. Orada bile kale arkasından gelen görüntü yok. Belçika'dan gelen yetkili penaltı diyor ve ondan sonra kale arkası işin içine giriyor. Bunu kim, nasıl açıklayabilir. Burada her yanlış kararı, oradaki yapı, TFF Yönetimi'ne farklı şekilde lanse ediyor. Bu olay yaşandı. Her şeyin farkındayız, çünkü her yerdeyiz.Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından yönetmenlere aktarıldığı çok açık ve ortada. Yayıncı kuruluş gol atan bir futbolcunun ailesinin tribünde nerede olduğunu nereden biliyor? Demek bir iletişim var. Yayıncı kuruluş ve VAR aynı görüntüleri inceliyor. Sizin iletişiminiz varsa, başka şeyler olabilir. Tartışmalı pozisyon için, araçtaki yönetmen aranıp, ilgili pozisyonun farklı açıları isteniyor mu? Kim istiyor? Hangi maçlar, kimin lehine, aleyhine istendi? Maç içerisinde pozisyonların tekrarları da özetlerde yer alması da hangi açıyla hatayı masumlaştırarak yayınlanıyor. Bunların hepsi kamuoyu oluşturmak için yapılıyor.""Türk futbolunu bezdirdiniz, yeter! Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak.""Bu ortamı bir savaş edasıyla, bir savaşmış gibi yönetenler var. Bunun ne anlamı var? Bu bir savaşsa, bu savaşı kendi menfaati için verenler değil, ülke futbolcu için verenler kazanacak. Vicdanıyla hareket edenlerle mücadele edemeyeceksiniz. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz başlıyor"Bir uçak kazası olduğu zaman ilk önce sabotaj soruşturması yapılır. Sabotajın tillahi burada yapılıyor. Yazık, günah."Rakip cezasında topla buluşmada lider bir Galatasaray'ın nasıl hiç penaltısı olmaz? VAR da devreye girmiyor. Hücumda bir çok istatistikte lideriz. İstatistikleri bu kadar yüksek takımı penaltı pozisyonu nasıl yok. Biri bize anlatsın. VAR da asla devreye girmiyor. Bu saçmalığı kimse anlatmakla uğraşmasın.""Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız.""Gelip herkes, istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar, gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız. Abdülkerim'in pozisyonunu söylerken, Ross'un pozisyonunu da söyledik. Buna devam edeceğiz.""Abdülkerim'in pozisyonunu söylerken, Ross'un pozisyonunu da söyledik. Buna devam edeceğiz. Hep birlikte olursak, kararlılıkla sonuç alacağız. Bu iş ancak böyle çözülür. Herkes için adalet, herkes için eşitlik. Türk futbolunun gelişmesi için başka yol yok. Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Çünkü bu savaş istediğiniz gibi sonuçlanmayacak!"İngiltere ve Almanya'nın çok güzel işleyen VAR sistemi var. O ülkelerle iş birliği yapılıp, yabancı hakemlerden de destek alınabilir."Murat Ilgaz, VAR atamalarını yapan kişi. Galatasaray büyük camia, satranç tahtasındaki bir piyon için Galatasaray masaya vurmaz, vezir için şah için vurur vurursa..."