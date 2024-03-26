Galatasaray'ın bugün yapılacak 17.15'teki antrenmanı öncesi sportif A.Ş. başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenliyor.
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ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI
"O HESABIN FETÖ BAĞLANTISI VAR!"
Erden Timur: "O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor."
"HERKES İNCELENSİN!"
Erden Timur: "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz."
"8-10 PUAN FAZLA ALDILAR"
Erden Timur: "İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep!"
"G.SARAY VE F.BAHÇE'Yİ İNCELESİNLER"
Erden Timur: "Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?"
"AHLAKSIZ İNSAN KORKAKTIR!"
Erden Timur: "Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın."
"GALATASARAY NE YAPABİLİR?"
Erden Timur: "Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa. Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim ne yaptıysa ortaya çıksın! Ne varsa çıksın! Bunu herkes desteklesin. Bu ancak böyle aşılır."
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI
"O HESABIN FETÖ BAĞLANTISI VAR!"
Erden Timur: "O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor."
"HERKES İNCELENSİN!"
Erden Timur: "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz."
"8-10 PUAN FAZLA ALDILAR"
Erden Timur: "İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep!"
"G.SARAY VE F.BAHÇE'Yİ İNCELESİNLER"
Erden Timur: "Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?"
"AHLAKSIZ İNSAN KORKAKTIR!"
Erden Timur: "Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın."
"GALATASARAY NE YAPABİLİR?"
Erden Timur: "Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa. Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim ne yaptıysa ortaya çıksın! Ne varsa çıksın! Bunu herkes desteklesin. Bu ancak böyle aşılır."