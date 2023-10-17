CANLI | Erden Timur konuşuyor!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da canlı yayında konuşuyor.
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ZANIOLO, GALATASARAY, ASTON VILLA
Erden Timur: "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."
"YAPTIĞIMIZA ENAYİLİK DENİYOR"
Erden Timur: "Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak için konuşmadım. Şimdi söyleyeceğim. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konullara dikkat edenlere böyle deniyor."
SÜPER LİG, ŞAMPİYONLAR LİGİ
Erden Timur: "Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."
CITY GRUP GİBİ GALA GRUP!
"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız.
Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."
RONALDO, GALATASARAY
Erden Timur: "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum."
"KAFASINI KARIŞTIRAMADIK"
Erden Timur: "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı."
SZYAMNSKI, FRED, RASHICA
"Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Szymanski'ye' 10 milyon euro bonservis verilir' dedim. Transfer çalımı, kulüpleri birbirine kırdırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bazen aynı oyuncuya talip olabiliyorsunuz. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık."
SEBASTIAN SZYMANSKI
"Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu."
"İKİ OYUNCUYU ALAMAZDIK"
"Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamasaydık; Davinson Sanchez ve Ndombele transferlerini yapamazdık."
"FENERBAHÇE'NİN ÖRGÜTLÜ YAPISI!"
"Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız."
"Kim bunlar, Fenerbahçe mi?"
Erden Timur: "Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan! Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok! Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonların da incelensin, söz veriyorum."
"YARIN İMZA VERİRİM, İNCELENSİN!"
Erden Timur: "Kişisel olarak savcılığa başvurduğunuzda manevi tazminat oluyor. Savcı bunu soruşturmuyor. "Örgütlü yapı savaş" açtı derseniz Savcı'ya, elinizde belge olması lazım. Herkes için şikayetçi olabilirsiniz ama belge gerekir. Fenerbahçe başvurdu, takipsizlik aldı. Ben kişisel olarak yarın imza veririm. Böyle bir şey yapalım."
"TERAZİDEN KAŞAN, HİLE YAPIYORDUR"
Erden Timur: "Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata.. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur!"
"TEMİZ ELLER OPERASYONU"
Erden Timur: "Türk futboluna 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım."
"TFF ETİK KURULU ÇÖZEMEZ"
"Elinizdeki belgeleri keşke zamanında TFF Etik Kurulu'na verseydiniz."
Erden Timur: "Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcı'nın incelemesi gerekiyor. Gözümüzü kapatmayalım. Herkesin telefonu incelensin. Türkiye'ye ahlaklı davranma ile ilgili 5 ay kaybettirdiğim için özür dilerim! O zaman yapsam, Galatasaray iki ay sonra şampiyon olsa 'Bak bundan dolayı' derlerdi ve konu güme giderdi. Şimdi açıklayacağım. TFF'ye gittiğinizde size anlatmıyorlar mı? Bilgi sızmıyor mu? Yapmayın Allah aşkına."
OKAN BURUK, SÖZLEŞME
"Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş arışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi."
MUSLERA, ABDÜLKERİM, BOEY, NELSSON
"Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil."
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTE!
ZANIOLO, GALATASARAY, ASTON VILLA
Erden Timur: "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."
"YAPTIĞIMIZA ENAYİLİK DENİYOR"
Erden Timur: "Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak için konuşmadım. Şimdi söyleyeceğim. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konullara dikkat edenlere böyle deniyor."
SÜPER LİG, ŞAMPİYONLAR LİGİ
Erden Timur: "Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."
CITY GRUP GİBİ GALA GRUP!
"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız.
Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."
RONALDO, GALATASARAY
Erden Timur: "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum."
"KAFASINI KARIŞTIRAMADIK"
Erden Timur: "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı."
SZYAMNSKI, FRED, RASHICA
"Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Szymanski'ye' 10 milyon euro bonservis verilir' dedim. Transfer çalımı, kulüpleri birbirine kırdırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bazen aynı oyuncuya talip olabiliyorsunuz. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık."
SEBASTIAN SZYMANSKI
"Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu."
"İKİ OYUNCUYU ALAMAZDIK"
"Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamasaydık; Davinson Sanchez ve Ndombele transferlerini yapamazdık."
"FENERBAHÇE'NİN ÖRGÜTLÜ YAPISI!"
"Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız."
"Kim bunlar, Fenerbahçe mi?"
Erden Timur: "Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan! Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok! Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonların da incelensin, söz veriyorum."
"YARIN İMZA VERİRİM, İNCELENSİN!"
Erden Timur: "Kişisel olarak savcılığa başvurduğunuzda manevi tazminat oluyor. Savcı bunu soruşturmuyor. "Örgütlü yapı savaş" açtı derseniz Savcı'ya, elinizde belge olması lazım. Herkes için şikayetçi olabilirsiniz ama belge gerekir. Fenerbahçe başvurdu, takipsizlik aldı. Ben kişisel olarak yarın imza veririm. Böyle bir şey yapalım."
"TERAZİDEN KAŞAN, HİLE YAPIYORDUR"
Erden Timur: "Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata.. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur!"
"TEMİZ ELLER OPERASYONU"
Erden Timur: "Türk futboluna 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım."
"TFF ETİK KURULU ÇÖZEMEZ"
"Elinizdeki belgeleri keşke zamanında TFF Etik Kurulu'na verseydiniz."
Erden Timur: "Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcı'nın incelemesi gerekiyor. Gözümüzü kapatmayalım. Herkesin telefonu incelensin. Türkiye'ye ahlaklı davranma ile ilgili 5 ay kaybettirdiğim için özür dilerim! O zaman yapsam, Galatasaray iki ay sonra şampiyon olsa 'Bak bundan dolayı' derlerdi ve konu güme giderdi. Şimdi açıklayacağım. TFF'ye gittiğinizde size anlatmıyorlar mı? Bilgi sızmıyor mu? Yapmayın Allah aşkına."
OKAN BURUK, SÖZLEŞME
"Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş arışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi."
MUSLERA, ABDÜLKERİM, BOEY, NELSSON
"Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil."