CANLI | Emre Kocadağ konuşuyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalar yapıyor.



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İŞTE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMALARI!



"Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor."



"ADALETLİ KARAR ALINMADI"



"TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor."



"UEFA'YI GÖRMEZDEN GELİYORLAR"



"UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor."



"BAZI KULÜPLER KOLLANIYOR"



"TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz." Biz Beşiktaş olarak adaletli bir karar alınmasını bekliyoruz. Oynanmış maçlar olabilir doğru ancak bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Bu takımlara maça çıkmıyormuş muamelesi yapmak bizim vicdanımıza sığmıyor."





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