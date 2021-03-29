CANLI: Emre Belözoğlu konuşuyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut sonrası göreve gelen Emre Belözoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Emre Belözoğlu konuşuyor
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29 Mart 2021 13:03
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu basın toplantısı düzenliyor. Emre Belözoğlu'nun basın toplantısını sizlere canlı olarak aktarıyoruz...

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