CANLI | Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet
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11 Mayıs 2023 19:26
Son güncelleme 11 Mayıs 2023 20:03
Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. SET

ECZACIBAŞI DYNAVİT: 26
FENERBAHÇE OPET: 26

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Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.

 

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