CANLI | Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor.
CANLI: 1. SET
ECZACIBAŞI DYNAVİT: 26
FENERBAHÇE OPET: 26
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Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.
CANLI: 1. SET
ECZACIBAŞI DYNAVİT: 26
FENERBAHÇE OPET: 26
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.
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