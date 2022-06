Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!

"ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu."İlk işimiz Cumhuriyetimizin kurucusu, değerli büyüğümüz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gittik. Bütün kurul üyeleriyle beraber çok coşkulu bir kalabalıkla değerli Atamızın manevi huzurunda başarılı bir sezon geçireceğimizin sözünü verdik.""İşbirliği Kurulu'nu ziyaret ettik. Özellikle lise ve Hasnun Galip'le ilgili bazı projelerim var. Lisemizin ihtiyacı olan bazı hususları da tartışma imkanı bulduk. Geleneksel pilavlarımızından biri olan Ankara'ya ekip olarak gittik. Orada amatör sporlar Ankara'ya gittiğinde Gölbaşı'nda tesisi kullanabilir. Çok iyi bir tesis.""En büyük değerimiz futbol. Özellikle futbol için Cumhuriyet'in 100. yılında müthiş bir rekabet var. Türkiye'de her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyonluk için elinden geleni yapıyor. Biz de yeni bir ekibiz. Tepeden futbolu dizayn etmek için daha önce de çalıştığım, hakikaten Galatasaray'a futbol seviyesinde hizmetler vermiş Cenk kardeşimle bir sözleşme yaptık, futbol direktörü olarak göreve geldi.""Galatasaray'ın en önemli değeri futbolu, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak üzere hazırlıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Geçen yıldan gelen tecrübelerle bu eksikleri gidermek için transferlere başlıyoruz. Seçim öncesinden beri çalışıyoruz. Bunları nihayetlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız.""Kombineler çıktı, localar var. İlginizi bekliyoruz. Ekonomik koşulların böyle olduğu dönemde ilginin çok büyük önemi var.""Seçim döneminde bazı sözler verdik. Bazı projelerimizden bahsettik. En önemli projelerimizden birisi Galatasaray Adası'nın tekrar eski günlerine gelmesi, bir sosyal buluşma noktası sizlere hizmet vermesi için sözümüz vardı. Hemen işe başladık. 2 manada işe başladık. Oradaki yapıyı vücuda getirmek lazım. Ada'da biliyorsunuz bir parselimiz var, Ada 4 parselden müteşekkil. Diğer 3 parsel Milli Emlak'a ait. İlk temas kurduğum yer Milli Emlak oldu. Diğer parsellerle ilgili irtifak hakkımız yoktu. Derhal bu konunun üzerine eğildik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-2 gün sonra söz konusu Milli Emlak'a ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifaklanması için sözleşmeler hazırlanıyor. Müjdeli haberi yakında vereceğim. Artık Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum."Önemli projelerimizden biri Riva olayı. Riva'yı herkes bildiği şekilde yorumluyor, kimi beğeniyor kimi beğenmiyor. Defalarca anlatılmasına rağmen, paylaşmama rağmen hala efendim 'Riva şöyle böyle, elimizden gitti' sözlerine son vermek adına bir sefer daha açıklamak istiyorum. Riva ve Florya projeleri, genel kurula sunulup büyük bir çoğunlukla onay aldı. Emlak Konut ile buraların geliştirilmesi onaylandı. Onun üzerine inşaaat faaliyetleri başladı. Yaptığımız ilk iş Riva ve Florya ile ilgili Emlak Konut'tan taahhüt aldık.Arsaya ekspertiz 508 milyon TL değer aldık. Biz arsa bedeli olarak taahhüt aldık. Aynı gün bu taahhütü alır almaz Denizbank'tan taahhütü güncelledik. 2 seneye varan bir taahhüttü. 342 milyon gibi bir para aldık. Hiç beklemeden aynı gün dolara çevirmek suretiyle Sportif AŞ'ye sermaye artış avansı olarak koyduk. Galatasaray Spor Kulübü artık koltuklarla sermaye artışı yapamıyor, nakitle yapabiliyor. 94 milyon dolar ile aynı gün döviz kredilerin hepsini kapattık. 1 kuruşuna dokunmadık. Eğer 94 milyon dolar Riva'dan gelmeseydi, hesap ortada."20 milyon dolara bir faiz ödeyecektik bugüne bakınca. Sermaye artışından dolayı da 100 milyon dolara yakın bir para Galatasaray'a böyle bir projeyle gelirdi. 41 milyon dolar da oradan bir nakit akışı sağladık. Bugüne kadar sağladığı fayda 150-155 milyon dolar çerçevesinde bir fayda sağladı. Bunla bitti mi, hayır.""Riva'da inşaat devam ediyor, 3. faza geçiliyor. İnşa edilen veya önümüzdeki 2 sene içerisinde inşa edilecek 750 adet villa var. Bugüne kadar satılan satılmış, geriye 750 adet villa kalmış. Bu 750 villanın 150'si Galatasaray'ın malı! Gidip sorduğunuz zaman, 5-6 çeşit villa kategorisi var. 9-10 milyon TL'den başlıyor, 26 milyon Tl'ye kadar villa var. Kaba hesapla 15 milyon TL diyorum. 150'yi 15'le çarpınca 2 milyar 250 milyon TL para oluyor. Hiç kimse bunu eğip bükmesin. Seçime giderken ben toplantılarda dedim ki 'Siz bunu yanlış telaffuz ediyorsunuz. Bu Galatasaray'ın malına" 600 milyon, 1 milyar diyorsunuz." 3-4 milyona villa var mı ya!""Riva 2 sene içinde nakde dönecektir. Büyük fayda devşirecektir Galatasaray'a. TFF ve bankalarda hep 'Mali durumu en iyi takım Galatasaray' diyorlar. İşte bu yüzden Galatasaray. Hiç böyle düşündünüz mü!""Riva'da gelirler bunla sınırlı değil. Bir de orman arazimiz var. Yaklaşık 200 dönüm burası. Orman evleri, hobi evleri gibi evler yapılıp satışa çıkarılacak. Orman arazisini Emlak Konut'a geliştirmek üzere devrettik. Emlak Konut geliştirmekten vazgeçirse devredilecek bize. Ormanda imar yok. Arsayı geliştirmek ne demek ya! Şu manası var; buraya imar çıkarılacak, evler yapılacak. Yapılmıyor mu, benim malımı geri ver kardeşim. İki okul binası var. Birisi MEB'e terk edildi. Diğeri satılırsa veya kiralanırsa bedele Galatasaray'a dönecek. Olayları lütfen olduğu şekliyle konuşalım, anlatalım.""Diğer projemiz Florya ile ilgili. Seçim döneminde bir anlatımda bulunmuştum. Florya'daki arazilerimiz, Emlak Konut'taki araziyi de satın alarak bir proje geliştireceğiz demiştim. Büyük aşama kaydettik. Ziraat Bankası ve Denizbank ile konuşuyoruz. Bunun finansmanı söz konusu. Her zaman olduğu gibi şahsi kredibilitemizi de devreye sokarak Florya'daki 40 dönüm araziyi de bizim 20 dönümümüze katıp proje geliştireceğiz. Sevgili Erden Timur, birkaç sefer maliyetini, ne getireceğini anlattı. Şunu gururla söylüyorum. Hakikaten anlattığımız, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirme şansına sahibiz.""Mecidiyeköy'deki binamız... Burada da çok spekülasyon var. Bu bina, Duygun Ağabey döneminde ben başkan yardımcısıydım. Bu arsa, kulübe en iyi şekilde nasıl hizmet eder dedik ve o günkü şartlarda otel yapılması uygun bulundu. Otel yapılması için gereken 20 milyon doları, Denizbank'a şahsen verdiğim kefaletle kaynaklandırdık. Binanın inşaatına başladık, bizzat ilgilendim. Binanın kabası çıktı, seçilemediğim için ilk yaptığım şekliyle bina aynen duruyor. Proje kredisi olarak 20 milyon dolar çıkmıştı. Yapılması gereken şuydu; 8-9 milyon doları bina için harcanmıştı, 11 milyon dolar daha limit vardı. Bu kredi, bir yöneticinin benzer şekilde kefalet vermesiyle kullanılabilecek bir krediydi. Kimse vermeye yanaşmadı. Onun için halen Denizbank'ta bu kefaletim mevcuttur. Göreve tekrar geldik. Binayla ilgili gereken geliştirmeyi de yapacağız. Genel kurulda sizin önünüze getireceğiz. Şu tip sataşmalar oluyor, 5 milyon dolara kiralarım dedi falan. 2014'te 5 yıldızlı otellerin odası 150 euro'ydu ve o günkü getirisi 5 milyon euro'ydu. O gün için yapılan ekspertiz son derece doğruydu. Birbirimizi sevelim, birlikte olalım. Hangi projeyi yaparsak yapalım, birlik beraberlik sağlayamıyorsak hiçbir proje sonuna ermez. Ne yaparsanız yapın, Galatasaray büyük bir camiadır. Bu kardeşlik sağlanmalıdır. Birinci hedefim bu. Camiada barışı sağlamak. Camiada sevgi iklimini oluşturmak.""Sözlerimden biri, mali bağımsızlıktır. Seçim döneminde defaatle söyledim. Dün Bankalar Birliği Konsorsiyumu'nu ziyaret ettim, kendilerine aynen; 'Sayın Genel Müdür, ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Biz, sizle yapılan Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkmak istiyoruz.' dedim. 'Nasıl çıkacaksınız?' dediler, anlattık. Projeler bunlar, zamanlamaları bunlar. Şuna rağmen çıkacağız dedim, düşük faiz varken elindeki biriken parayla hesabı kapatıyorsun, 8-9 senelik ucuz kredi falan... Arkadaşlar durum öyle değil, durum öyle değil. Durum şöyle. Türk Lirası referans faizi var. Bu faiz sabit bir faiz değil. Bugünün koşullarında düşük olabilir ama yüksek enflasyon olduğu yerde bunun 2-3 kata çıkması mümkün. Düşük faiz bile dediğiniz zaman senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz, 400 milyon TL! Nasıl olacak? Hem sportif başarı istiyoruz, bir yandan 400 milyon TL ödüyorsun, ödemezsen ana paraya ekleniyor. Kar topu gibi. Şu an 2.7 milyar TL oldu, sene sonuna varmadan 3 milyar TL olacak.""Ben çok kararlıyım. Bu hesabı kapatacağım. Bu parayı ödeyeceğim Ziraat Bankası'na ve Denizbank'a. Bu anlaşmadan çıkacağım." "Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. Övündüğümüz şeylerden biri bağımsızlık, hürriyet! Tüm harcamalar Bankalar'ın idarecileriyle yapılıyor. Kendi inisiyatifiniz yok. Direktif veriyorlar, o parayı oraya ödeme, buraya öde. İçinize siniyor mu bu! Faizi maizi boşverin, bu tavır, bu davranış içinize siniyor mu!Buradan çıkmak son derece kolay. Genel kurul yapacağız ve onayınıza getireceğiz. Bu prangadan kurtulmak son derece olası.""Kemerburgaz'daki arazi, Florya'daki projeyle eş zamanlı yürüyecek. Galatasaray futbolunun yeni mekanı orası olacak. Stadyumumuza çok yakın, çok yeni. Florya 40 sene evvel yapılmış. 40 senedir 1 tuğla konmamış, 1 çivi çakılmamış. 20 tane Süper Lig kulübü var. Tesislerini gezin, bir de bizimkini gezin. Bu tesisin yapıldığı koşulları biliyoruz. Orada harç karıştırarak, tuğla tuğla üstüne koyarak bu tesisi yaptılar. Biz hala onun kullanımını nasıl devam ettiririz diye düşünüyoruz. Musluğundan çamur akıyor, öyle bir tesis. Altyapıdaki çocukların soyunup giyindiği konteynerlere bakın. Kemerburgaz gereklidir! Hiç vakit geçirmeden Florya ile beraber oraya başlayacağız. Spor salonu projemizi de güncelleyerek, bir sonraki genel kurulda getireceğim. 3 proje üst üste gelince iyi tartışılmaz. Bir sonraki hedefimiz bu spor tesisini yapmak.""Riva emsali bazı arazileri, İstanbul'un çeperlerindeki bazı arazileri satın almak suretiyle Milli Emlak'tan parasını vererek kulübe kazandırmak istiyoruz. İleriye dönük bir proje. Haberdar edeceğiz. Deniyor ki, biz inşaat şirketi miyiz, emlak geliştirme şirketi miyiz! Galatasaray bir spor kulübü, dünyaca ünlü bilinen bir kulüp. Bir misyonu var. Tüm spor dallarını getiren ve bunların gelişmesi için en iyisini yapan bir kulüp. Tamam ama mali yapısını düzeltmek zorunda. Galatasaray'ın kendi kaynaklarıyla para yaratma imkanı var. Anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Merak eden varsa kapım açık, birebir bu projeleri anlatırım."