CANLI | Dursun Özbek konuşuyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
ANBEAN AKTARIYORUZ;
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'in açıklamaları:
"SEVGİ İKLİMİNDEN KAYNAKLANIYOR"
"Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camia da size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."
"HAYATIMDA ETKİSİ OLDU"
"Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Şebinkarahisar'ın bir köyünde doğdum. Büyük bir aile içindeydik ama babamı kaybetmenin hep bir etkisi oldu hayatımda."
"BUGÜN HERKES PROJE PEŞİNDE"
"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde."
"TEMELİ 2014'E GİDİYOR"
"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor."
"SEÇİME GİRECEĞİM"
"2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar."
"TESİSLEŞME HEDEFİ.."
"Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum."
"BAŞARI DA ORADAN GELİYOR!"
"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."
"GURURLANDIRAN EN ÖNEMLİ ŞEY.."
"Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi."
"G.SARAY'DA TAMAMLAYABİLİR"
"Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Galatasaray'a hizmet etmiş başarılı bir şekilde. Galatasaray'ın dinamiklerini çok iyi bilen biri burada yetiştiği için. Okan hocanın Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Her şeyde sevgi iklimi var. Son derece başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir."
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ
"Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı."
OKAN BURUK İLE İLİŞKİSİ
-Okan Buruk ile ilişkiniz nasıl?
Dursun Özbek: "Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım."
"PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ"
"Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın."
FLORYA PROJESİ
"Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık."
"FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI"
"Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'daki dönüşümü kurmak isterken şunu hayal ettim. Florya 50 sene önce yapılmış Türk futboluna hizmet etmek üzere Galatasaray'ın futbol yerleşkesini buraya getirdiği yer"
"200-250 MİLYON DOLAR"
"Riva projesi iki sene içinde 200-250 milyon dolarlık bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak."
ASLANTEPE PROJESİ
"Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek."
"550'YE YAKIN VİLLA VAR"
"Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak."
"HEDEF 1 MİLYON FORMA"
-Galatasaray'ın mağazacılığı ne durumda?
Dursun Özbek: "Çok enterasan bir rakam. 2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak."
ANBEAN AKTARIYORUZ;
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'in açıklamaları:
"SEVGİ İKLİMİNDEN KAYNAKLANIYOR"
"Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camia da size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."
"HAYATIMDA ETKİSİ OLDU"
"Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Şebinkarahisar'ın bir köyünde doğdum. Büyük bir aile içindeydik ama babamı kaybetmenin hep bir etkisi oldu hayatımda."
"BUGÜN HERKES PROJE PEŞİNDE"
"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde."
"TEMELİ 2014'E GİDİYOR"
"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor."
"SEÇİME GİRECEĞİM"
"2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar."
"TESİSLEŞME HEDEFİ.."
"Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum."
"BAŞARI DA ORADAN GELİYOR!"
"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."
"GURURLANDIRAN EN ÖNEMLİ ŞEY.."
"Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi."
"G.SARAY'DA TAMAMLAYABİLİR"
"Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Galatasaray'a hizmet etmiş başarılı bir şekilde. Galatasaray'ın dinamiklerini çok iyi bilen biri burada yetiştiği için. Okan hocanın Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Her şeyde sevgi iklimi var. Son derece başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir."
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ
"Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı."
OKAN BURUK İLE İLİŞKİSİ
-Okan Buruk ile ilişkiniz nasıl?
Dursun Özbek: "Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım."
"PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ"
"Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın."
FLORYA PROJESİ
"Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık."
"FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI"
"Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'daki dönüşümü kurmak isterken şunu hayal ettim. Florya 50 sene önce yapılmış Türk futboluna hizmet etmek üzere Galatasaray'ın futbol yerleşkesini buraya getirdiği yer"
"200-250 MİLYON DOLAR"
"Riva projesi iki sene içinde 200-250 milyon dolarlık bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak."
ASLANTEPE PROJESİ
"Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek."
"550'YE YAKIN VİLLA VAR"
"Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak."
"HEDEF 1 MİLYON FORMA"
-Galatasaray'ın mağazacılığı ne durumda?
Dursun Özbek: "Çok enterasan bir rakam. 2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak."