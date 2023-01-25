CANLI | Dursun Özbek konuşuyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında açıklamalar yapıyor. Canlı aktarıyoruz.



İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:



Galatasaray'ın geçtiği zor dönemi daha iyi anlayabilmek için bazen rakamları da konuşmak gerekiyor. Sportif AŞ, son 6 ayda 250 milyon TL zarar açıkladı. Bu zarar hakkında neyin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bunu hepimizin bilmesinde büyük fayda var.



Bildiğiniz gibi Galatasaray Sportif AŞ, futbol ve futbolla ilgili konuları yönetir. Burada futbol takımımızın maliyeti önem arz ediyor. Bu maliyet 30-31 milyon euro mertebesinde, maaşlar itibarıyla. Geçen seneki değerle aynı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren kulüplerin maaşları birbirine yakın, hatta Galatasaray'ın biraz daha düşük. Yarışmacı kimliğimizden vazgeçmeyeceğimiz için iyi bir takım kurmak, şampiyonluğu hedeflemek esastır Galatasaray için. Biz geçen seneki rakamlara bağlı kalarak bir takım kurduk. Gelirlerimizde ne oldu? Neden böyle bir zarar ortaya çıktı, aksayan neydi? Bunları ifade etmek istiyorum.



Naklen yayın gelirleri, geçen seneye kıyasla son derece geride kaldı. Bundan 7-8 sene evvel, ben yine Galatasaray başkanıyken galibiyete aldığımız prim 2.3 milyon TL'ydi. Bugün 7-8 sene sonra yine aynı rakam. Daha önceki başkanlığım döneminde, naklen yayın ihalesinde Kulüpler Birliği Vakfı olarak beraber çalıştık. 500 milyon dolar mertebesinde bir naklen yayın geliri planladık ve anlaşma öyle imzalandı. Bugün geldiğimiz noktalar 120 milyon çerçevesinde. Bu büyük düşüş, galibiyet sayısı ve şampiyonluk sayısı yüksek olan takımların aleyhine çalışan bir sistem. Hesabınızı buna göre yapıyorsunuz, düşüşler sizi etkiliyor.



Sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. En önemli katkıyı veren kısımlar forma göğüs, stadyum isim hakkı. Bunlar geçtiğimiz senelerden geliyor. Yapılan TL anlaşmalar çerçevesinde rakamlar, enflasyona yenik düştü. Yenileyemez miydik, yenileyebilirdik. İstediğimiz rakamlara ulaşacak yenilemeleri yapamadık. İlk fırsatta stadyum isim hakkı ve forma sponsorlukları için gelirlerimizi artırmak adına faaliyetlerimizi hiç azaltmıyoruz.



İlgili firmaya gittiğiniz zaman anlatacaksınız, biz Galatasaray'ız, şöyle böyle. İnsanlar bir önceki sezona bakarak sponsorluğun bedeli konusunda karar veriyorlar. Bunda da düşüşümüz var. Diğer hasılatımızı etkileyen konulardan bir tanesi, loca ve VIP satışlarımızda geçen seneki performansa bağlı olarak fiyatlarımızda tam istediğimiz seviyeyi tutturamadık. Son dönemde büyük bir yükselişle karşı karşıyayız ama sezon başındaki satışlar, gelirleri etkiledi.



Kulüplerin gelirlerinde çok önemli yeri olan dijital ortam var. Değerli Galatasaraylılar, dijital ortamda son 5 aydır muazzam bir mücadele veriyoruz. Dijital ortam, büyük gelirler sağlayan, hiç insanın tahmin etmediği kadar fayda sağlayan bir ortam. 5 aydan beri uğraştığımız şeylerin başında, daha önce yaptığımız münhasırlık anlaşmalarından kurtulmak vardı. Bugün bir proje yapıyorsunuz dijital ortamda, pazarlayacaksınız, pat önünüze yapılan geçmiş anlaşma geliyor. Buna bağlı olarak başka anlaşma yapamıyorsunuz. Saha kenarındaki LED ekranlar. Münhasırlık yapılmış. Bu, bu değerde değil, daha üzerine çıkmak lazım. Efendim, anlaşma yapıldı, sözleşme burada diyorlar. Değerli Galatasaraylılar, maksadım kimseyi şikayet etmek değil. Maksadım, ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Şu anda yaptığımız dijital projeler var. Yakında size müjdeleri vereceğim.



LED anlaşmaları, senede 70-80 milyon TL getirebilir. Çok cüzi bir anlaşma yapılmış. Parası geçmişte alınmış. Edimlerini de yerine getirmiyor. Uzun bir süreçten sonra onunla yolları ayırdık.



Galatasaray'a geçmişte büyük fayda sağlayan token gelirleri var. Ekonomi ve piyasanın şartları neticesinde bugün o da yok. Hatta ve hatta, bu gelirin ileriye dönük bir kısmı geçmişte harcanmış.



Ben bu açıklama yapmayı yapmak zorunda olduğum için söylüyorum. Galatasaray başkanlığı ağlama yeri değil, buraya geldiyseniz bunun altından kalkmanı ve kulübü layık olduğu şekilde yönetmeniz lazım.



Geçmişe bakarak, 50 milyon euro gelir hiç yok. Bunu hiç gündeme getirmeden, vardı yoktu derdinde değiliz, başarı odaklı bakışımızı hiç değiştirmedik. Sizin karşınıza şöyle gelebilirdik, bu sene token yok, Avrupa geliri yok, naklen yayın düştü, sponsorluklar yok... Bunları sıralayarak şampiyonluk hedefinden vazgeçelim, şöyle bir takım kuralım falan derdim. Galatasaray, yüklendiği misyonlar itibarıyla böyle bir tavır içinde olamaz. Ben ve arkadaşlarım, size bunu hiç hissettirmeden Galatasaray'ın sportif manada başarılarını eksiltmeden götürmek için canla başla çalışıyoruz.





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