Dries Mertens: 'Juve beni istedi'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



MERTENS'İN AÇIKLAMALARI



Dünya Kupası çok kolay değildi. Kolay bir grup değildi. İki takım şu anda yarı final oynuyorlar. Biz eve geri döndük. Geri dönmüş olmaktan ötürü mutluyum. Şimdi devamına bakacağız.



"MUTLUYUM"



"Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz."



"Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi."



"FUTBOL HEP DEĞİŞİR"



"Adapte olmak gerekiyordu bu dönemdeki Dünya Kupası'na. Lig ortasında Dünya Kupası oynamak zor olabilir ama futbol hep değişir. Adapte olmak gerekir."



"Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır."



JUVE'DEN TEKLİF GELDİ

"Juventus'tan teklif geldi. Benim için çok çok zordu, Napoli'den sonra Juventus'a gitmek. Olmazdı. Napoli'de uzun yıllar geçirdim."



GALATASARAY'A TRANSFERİ



"Buraya gelmemde Dursun Başkan, Erden Başkan ve Okan Hoca'nın etkileri oldu. 'Seni Galatasaray'a getirmek, Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz.' dediler. Ben de Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu, bir önceki sezonu 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye 'Evet' dedim."



"Okan Hoca'nın oğlu Ali Yiğit bizim maskotumuz gibi. Bize hep destek oluyor. Geldiği zaman kazanıyoruz, bize şans getiriyor."



"Son oynadığımız 3 maç, neler yapabileceğimizi gösterdi. Bu kolay bir şey değil. 13 tane yeni oyuncu, ligi bilmiyorlar, hazırlıksızlar... Bunların hepsini tamamlayıp, bir bütün oluşturarak daha ileri gidebiliriz. Biz kendi performansımızı sahaya yansıtacağız. Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz."





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