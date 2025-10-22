CANLI | Domenico Tedesco konuşuyor





DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI;



"STUTTGART'TA 10 SENE ÇALIŞTIM" Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.

EDSON ALVAREZ'İN AÇIKLAMALARI;



"ŞU AN KENDİMİZİ GÖSTERME ANIMIZ"

"Takımın içinde fazla sayıda tecrübeli oyuncu var ama en önemlisi tecrübeyi sahada göstermek. Bu tip maçlar her zaman farklıdır, hem takım hem taraftarlar için. Takımın içerisinde gençler ve tecrübeli oyuncular var. Şu an kendimizi gösterme anımız. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmalıyız."

"Hoca olarak şunu söyleyebilirim; Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Futbola orada başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız, gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe kat edemezsiniz.""Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var.""Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri sürekli oynadı, İsmail sürekli oynadı, Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden öyle, Semedo fitse oynamaya devam etti.Şöyle bir durum var; sakatlıklar oldu Semedo ve Ederson'da. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz.""Son 7-8 günde 3 tane maça çıktık. Bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz.Son 4-5 maça bakınca 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese, dengeye ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz şey bu; dengeyi kurmak. 7-8 oyuncunun devam etmesi küçük bir istatistik değil.""İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizler açısından bakınca esnek olmak gerekiyor. Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, biz de esnek olmalıyız. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Savunma yaptığımızda iyi yapmalıyız. Esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlarla oynadığında biri diğerini savunmaya itebilir.Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Son maçta Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiler, maçı domine ettiler. Son 3 yılda Stuttgart iyi iş çıkardı. Bir şeyleri inşa ettiler."