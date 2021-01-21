(CANLI DİSKALİFİYE) Kim elendi Survivor 10. bölüm Perşembe, Survivor diskalifiye edilen yarışmacı kim?
İzle Survivor yeni bölümünde kim diskalifiye edilecek merakla bekleniyor ve TV8 canlı yayın Survivor kesintisiz aranıyor. Yeni bölüm Survivor'da diskalifiye olan yarışmacı kim belli olması bekleniyor. Acil durum konseyince yarışmanın bu bölümünde diskalifiye edilmek zorunda kalınan Survivor yarışmacısı kim ortaya çıkacak.
Kim diskalifiye yeni bölüm Survivor 21 Ocak Perşembe günü elenen isim ortaya çıkacak. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı diskalifiye olan yarışmacı vatandaşlar arasında meraklı bekleyişe neden oldu. Survivor yarışmasında 21 Ocak 2021 Perşembe gününde diskalifiye şoku yaşanıyor. 10. bölüm tanıtmında Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi düzenlediği ve zorunlu diskalifiye yapacağı belirtildi. Survivor'dan kim diskalifiye oldu, Diskalifiye olan yarışmacı Survivor, Survivor 2021 diskalifiye edilen yarışmacı kimdir? Diskalifiye edilen yarışmacı kim oldu? Acun Ilıcalı Survivor'dan kimi diskalifiye etti? bölüm canlı yayını merakla bakleniyor.
Survivor Perşembe 21 Ocak saat 20:00'de TV8 canlı yayında izlenece ve acil konseydi kim diskalifiye edildi Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.
SURVIVOR 2021 10. BÖLÜM YOUTUBE TEK PARÇA FULL İZLE
Survivor 2021 yarışması TV8'de yayınlanıyor ve yeni bölüm youtube üzerinden tanıtım yayınlandı.
2021 SURVIVOR KADROSU ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni sezon ne zaman başlayacak detayları belli olmaya başladı. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yeni Survivor yarışmacıları, Survivor 2021'de kim yarışmacı olacak, 2021 Survivor yarışmacısı kim, Survivor'da yeni yarışmacılar için doğru zaman bekleniyor. 2021 yılında da yayınlanacak yarışmada geçmiş dönemde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda eden isimlerin yer alabileceği konuşuluyor.
Survivor'da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'ın 2021 Survivor'da da olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Turabi'nin yeni Survivor için görüşme yapmadığı ve İstanbul'da dinlendiği bilgisine ulaşılırken konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI TÜM KADROSU
Yeni sezon Survivor yarışmasında Ünlüler takımı belli oldu. Ünlüler takımındaki yarışmacılar İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal olarak açıklandı.
YENİ SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI TÜM KADROSU
2021 SURVIVOR BAŞVURU
Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır mesajını geçen Acun Medya'ya Survivor 2021 için başvurular yapıldı. Yeni başvuruların geçerli olup olmadığı henüz resmiyet kazanmadı.
SURVIVOR 2021 İZLEYİCİ OLMAK İÇİN NE YAPILIR?
Acun Survivor 2021'de seyirci ve izleyici olarak katılmak isteyenlerin her hafta bir kişinin adada yarışacağı açıkladı.
SON SEZON SURVIVOR FİNAL
SURVIVOR YENİ BÖLÜM YARIŞMALARI ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER 2021
Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosu kimler, Survivor 2021 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor.
SURVIVOR YARIŞMACILARI KİM?
Survivor 20201 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni sezon 2021 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Sena, Ayşe, Reşat, Steven, Aleyna, Poyraz olarak açıklandı.