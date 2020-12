CANLI Denizlispor Fenerbahçe maçı şifresiz İZLE

Fenerbahçe, Denizlispor maçına sarı kart cezalısı olan Luiz Gustavo'dan yoksun çıkacak. 33 yaşındaki Gustavo, Fenerbahçe'de yalnızca 3 lig maçı kaçırdı.🧐



❌1-3 Galatasaray

❌0-2 Beşiktaş

✅3-1 Rizesporhttps://t.co/KFDcSeoVEt



— Sporx (@sporx) December 4, 2020

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak. Denizlispor - Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in durumları maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Enner Valencia kadroya dahil edilirken Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luiz Gustavo karşılaşmada forma giymeyecek.PantilimonLopesOğuzMustafaÖzerSackoMurawskiBakalorzSagalAissatiRodallegaAltayGökhan GönülSerdarTisserandCanerSosaOzanMert HakanPelkasFerdiCisseFenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli'de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.Süper Lig'de son 7 haftalık süreçte kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe'de, kaleci Altay Bayındır'a moral motivasyon desteği sağlanıyor. Yardımcı antrenörlerden Volkan Demirel, geçmiş yıllardaki tecrübelerini sürekli paylaşarak, genç Altay'ı yalnız bırakmıyor. Hafta boyunca da Demirel, genç eldivene destek verdi. Volkan Demirel'in her kalecinin benzer dönemlerden geçtiğini aktararak, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisin. Avrupa'nın da en iyi kalecilerinden birisin. Her maç yeni bir maç, yeni bir sayfa, yeni bir mücadele demektir. Kafaya takmadan, hatalardan ders çıkararak yola devam etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Volkan Demirel'e çok saygı duyan Altay Bayındır da her fırsatta sohbet ettiği hocasıyla hem dertleşiyor hem de tavsiyeler alıyor. Ancak bu noktada kaleci antrenörünün alanına hiç girmeyen ve saygı gösteren Volkan Demirel, sadece eski meslektaşına moral vermek, yardım etmek amacıyla yakın iletişim kuruyor. Demirel'in tıpkı Altay gibi diğer oyuncularla da zaman zaman destek amaçlı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor.Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Yukatel Denizlispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Pelkas, kart görmesi halinde 12. haftada Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.Club Brugge CEO'su Vincent Mannaert, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı yaz aylarında istediklerini ve şu anda bir görüşme olmadığını söyledi. Belçika'da bir röportaj veren Mannaert, "Samatta ile yaz aylarında temasa geçtik, bizim onu istediğimizi biliyordu. Teknik direktörümüz Phillippe Clement'i ve Belçika Ligi'ni tanıyor ancak buna rağmen Fenerbahçe'yi seçti. Şu anda da oradan ayrılmak istediği sinyalini almadık, öyle gözükmüyor." ifadelerini kullandı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement de geçtiğimiz günlerde, "Forvet için elimizde birçok aday var, isimleri de konuşuyoruz ancak Samatta'nın adı hiç geçmedi, gündemimize gelmedi. Samatta, bizim istediğimiz profile uygun değil" demişti. Samatta, Belçika'da Genk takımında oynarken 191 resmi maçta 76 gol atıp 20 asist yapmarak sonrasında 10.5 milyon euro bonservis karşılığı Aston Villa'ya transfer olmuştu.Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisindeki etkisiz oyun ve mağlubiyetin yankıları sürüyor. 4-3 kaybedilen derbi Samadıra'da tartışıldı. Sahaya çıkan kadro ve maç içinde teknik heyetin hamleleri sebebiyle derbinin faturası genel olarak Erol Bulut'a kesilse de futbolcular da bu durumdan nasibini aldı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu hafta boyunca futbolcularla tek tek konuştu. Yapılan özel görüşmelerde futbolculara eleştiriler yöneltildi. Burada yapılan temel vurgu ise takımın gerekli istek, arzu ve mücadeleyi göstermemesi oldu. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 yılında şampiyon olmuştu. Başkan Ali Koç'un göreve gelmesi sonrası ilk sezonu 6. geçen sezonu ise 7. bitiren sarı-lacivertliler şampiyonluk mücadelesi veren üç ezeli rakibi arasında zirveye en çok hasret olan ekip konumunda. Bu konuya ve bu sezonki beklentilere vurgu yapılarak oyuncuların saha içinde rakiplerden daha istekli ve özverili olmaları istendi. Teknik Direktör Erol Bulut da oyuncularla görüşerek, saha içindeki hataların altını çizdi. Bulut özellikle Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesi sonrası takımın oyun disiplininden kopmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Sezon başından bu yana yapılan çalışmalarda Erol Bulut skor ne olursa olsun oyun sistemlerine bağlı kalacaklarını ifade etmişti. Bazı maçlarda da bunun neticesi alınmış ve takım geriden gelip kazanmıştı. Ancak Beşiktaş maçında takım bu konuda sınıfta kaldı. Erol Bulut ayrıca oyuncularına bireysel olarak yaptıkları hataları da anlattı ve bunların Denizlispor maçında tekrar etmemesini istedi.Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun görevi, Denizlispor maçında Ozan Tufan'a verilecek. Teknik direktör Erol Bulut, 6 numara olarak milli yıldızını kullanacak. Fenerbahçe'de Harun, Nazım, Lemos, Samatta, Perotti, Ademi ve Sinan Gümüş kadroda yok. Bu arada ceza sınırındaki Pelkas kart görürse haftaya Malatyaspor'a karşı oynayamayacak. Fenerbahçe'nin sakatlıktan çıkan orta sahası Tolga Ciğerci, hafta boyunca takımla çalıştı. Ancak oyuncunun Denizli karşılaşmasında kulübede oturacağı bildirildi. Erol Bulut ve ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu kupada oynanacak Karacabey Belediyespor maçında kullanıp kondisyon kazandıracağı, ardından süre vermeye başlayacağı gelen bilgiler arasında...Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor. 45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok Mert Hakan Yandaş'a güveniyor. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi. Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu. Fenerbahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu. 26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı."Kupa maçında Fenerbahçe farklı kazanırken, atılan gollerin hemen hepsinde top her türlü Mert Hakan'ın ayağına değdi. Atağı başlatan, ya asisti yapan ya da asist pasını veren isimdi. Beşiktaş karşılaşmasında çok hatalar yaptı ama elini taşın altına soktu. İkinci golü hazırlayanıydı. Eğer ligin geleceğinde Ozan Tufan göbekte yer alacaksa forvet arkası için birisini hazırlamanız lazım. Şu anki duruma baktığımızda Mert Hakan, Pelkas'ın önünde gözüküyor. Hem hangi takımda oynadığını biliyor, hem de karakter olarak kaçan, saklanan bir oyuncu değil. Ama maç oynamaya çok fazla ihtiyacı var."Beşiktaş yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Debizlispor'a karşı galip geldiği takdirde puanını 23'e çıkaracak ve haftayı mağlubiyetle kapatan lider Alanyaspor'u yakalayacak. Sarı lacivertlilerde bu kritik maç öncesi 8 futbolcu oynayamayacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a 4-3 yenilen sarı lacivertli takım, bugün kazanırsa puanını 23'e yükseltip, haftayı mağlubiyetle kapatan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitleyecek. Fenerbahçe'de cezalı Gustavo ile sakatlıkları süren Lemos, Ademi, Perotti ve Samatta ile antrenman eksikleri bulunan Nazım, Harun ve Sinan oynamayacak. Denizlispor'da ise Sakıb, Özgür ve Dossevi sakat. Sarı lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut, hafta içi futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda, 'bay' geçecekleri 15. haftaya kadar kayıpsız ilerlemeleri gerektiğini ifade etti. Bulut, bu süreçteki Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan Denizlispor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından hafta başı atılan ve daha sonra silinen 'Hatırla' başlıklı paylaşımın Fenerbahçe'ye ekstra bir motivasyon kaynağı olduğu bildirildi. Tweet'te Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu kaybettiği 2005-06 sezonundaki Denizli maçına gönderme yapılırken, o gün kadroda olan Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı ve Selçuk Şahin'in, futbolculara o gün yaşananları anlatarak motive ettiği öğrenildi.