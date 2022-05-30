CANLI: Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko play-off yarı final 4. maçında kozlarını paylaşıyor.
2. PERİYOT
DARÜŞŞAFAKA: 16
FENERBAHÇE BEKO: 23
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin seride 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek.
2. PERİYOT
DARÜŞŞAFAKA: 16
FENERBAHÇE BEKO: 23
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin seride 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ