CANLI: Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko

Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde karşılaşıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko
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30 Mayıs 2022 20:27
ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko play-off yarı final 4. maçında kozlarını paylaşıyor.

2. PERİYOT

DARÜŞŞAFAKA: 16
FENERBAHÇE BEKO: 23

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Fenerbahçe'nin seride 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa finale yükselecek.

 

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