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Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren veren Comolli, "Biz Şampiyonlar Ligi ön elemesi için çok çalışıyoruz, bu dönemi dedikodu dönemi olarak değerlendiriyorum. Herkes, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor, transfer yapılmasını istiyor ancak bizim elimizdeki oyuncular da çok değerli, herkesten bu durumu da unutmamasını da istiyorum. Fenerbahçe'ye yeni oyuncular alırsak hazırlayacağız. Bizim ilgilendiğimiz oyuncular da kendi takımlarında antrenmanlarını sürdürüyor. Eğer biz de bu takımlardan transfer yaparsak oyuncular antrenmanlarına devam ettiği için buraya fit olarak gelecekler ve sorun yaşanmayacak. Oyuncuları oynatıp oynatmama kararı ise Cocu'da" şeklinde konuştu.



Transfer operasyonlarının artık yüz yüze değil telefonla yapıldığının altını çizen Comolli, "Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da bir ekibiz. Bana yardım eden insanlar var. Ben günde iki üç defa başkanla konuşuyorum, aynı zamanda Cocu ile der sürekli konuşuyorum. Her gün bu durumu masaya yatırıyoruz. Transferlerin %99'u artık telefonla yapılıyor. Benim Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Lozan'da basın toplantısı düzenliyor.Fenerbahçe'deki transfer çalışmaları ve yeni yapılanma hakkında değerlendirmelerde bulunan Comolli, "Birçok oyuncuyu takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye, durumlarını analiz etmeye devam ediyoruz. Sadece şu an için değil bundan sonrası için de çalışıyoruz. Ferdi transferinde Cocu'nun rolü belirleyici oldu"