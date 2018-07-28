Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçları da maçları yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Tunus ekibi Club Africain ile karşı karşıya geliyor.
Tunus'ta oynanan mücadele TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda başladı. Mücadele şifresiz olarak GSTV ve Spor Smart'tan yayınlanıyor.
GALATASARAY'IN 11'İ: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis
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CLUB AFRICAIN 0-0 GALATASARAY
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Tunus'ta oynanan mücadele TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda başladı. Mücadele şifresiz olarak GSTV ve Spor Smart'tan yayınlanıyor.
GALATASARAY'IN 11'İ: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CLUB AFRICAIN 0-0 GALATASARAY
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın