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CANLI | Club Africain - Galatasaray

Galatasaray, hazırlık maçlarına Club Africain mücadelesiyle devam ediyor.

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Club Africain - Galatasaray
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28 Temmuz 2018 21:59
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçları da maçları yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Tunus ekibi Club Africain ile karşı karşıya geliyor.

Tunus'ta oynanan mücadele TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda başladı. Mücadele şifresiz olarak GSTV ve Spor Smart'tan yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN 11'İ: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis

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CLUB AFRICAIN 0-0 GALATASARAY 

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