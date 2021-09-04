CANLI: Cebelitarık - Türkiye

A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık deplasmanına çıktı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Cebelitarık - Türkiye
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04 Eylül 2021 22:33
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk oluyor.

Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başladı. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor. 

CEBELİTARIK 0-1 TÜRKİYE

GOL: 54' Halil Dervişoğlu

*2. yarı oynanıyor...

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İLK 11'LER

Cebelitarık
Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan.

Türkiye
Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.




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