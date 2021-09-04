CANLI: Cebelitarık - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk oluyor.
Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başladı. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.
CEBELİTARIK 0-1 TÜRKİYE
GOL: 54' Halil Dervişoğlu
*2. yarı oynanıyor...
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İLK 11'LER
Cebelitarık
Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan.
Türkiye
Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.
Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başladı. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.
CEBELİTARIK 0-1 TÜRKİYE
GOL: 54' Halil Dervişoğlu
*2. yarı oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
İLK 11'LER
Cebelitarık
Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan.
Türkiye
Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.