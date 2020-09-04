CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor ile Trabzonsor, Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Saat 17'de başlayan karşılaşmayı Sinan Dereci yönetiyor.
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CANLI | Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
GOL: Skoda 13' (P), 34' ; Abdülkadir Ömür 17', 22', Nwakaeme 43'
İlk 11'ler
Rizespor:
Zafer Görgen
Dimitris Chatziisaias
Abdullah Durak
Emir Han Topçu
Mykola Moroziuk
Yasin Pehlivan
Fabricio Santos de Jesus
Fernando Henrique Boldrin
Konrad Michalak
Braian Jose Samudio Segov
Milan Skoda
Trabzonspor:
Erce Kardeşler
Marlon Rodrigues Xavier
Gaston Matías Campi
Edgar Miguel Ie
Joao Pedro da Silva Perei
Anders Trondsen
Flavio Medeiros da Silva
Abdulkadir Parmak
Anthony Nuatuzor Nwakaeme
Abdülkadir Ömür
Caleb Ekuban
Saat 17'de başlayan karşılaşmayı Sinan Dereci yönetiyor.
Sayfa Sürekli Güncellenmektedir...
CANLI | Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
GOL: Skoda 13' (P), 34' ; Abdülkadir Ömür 17', 22', Nwakaeme 43'
İlk 11'ler
Rizespor:
Zafer Görgen
Dimitris Chatziisaias
Abdullah Durak
Emir Han Topçu
Mykola Moroziuk
Yasin Pehlivan
Fabricio Santos de Jesus
Fernando Henrique Boldrin
Konrad Michalak
Braian Jose Samudio Segov
Milan Skoda
Trabzonspor:
Erce Kardeşler
Marlon Rodrigues Xavier
Gaston Matías Campi
Edgar Miguel Ie
Joao Pedro da Silva Perei
Anders Trondsen
Flavio Medeiros da Silva
Abdulkadir Parmak
Anthony Nuatuzor Nwakaeme
Abdülkadir Ömür
Caleb Ekuban