CANLI Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı şifresiz İZLE

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?



Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra hazır olmayan Filip Novak ve transfer görüşmeleri yapan Miha Zajc, kafilede yer almadı.



RİZESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER



Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Chatziisaias, Emirhan, Fabricio, Yasin, Michalak, Boldrin, Remy, Skoda



Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Mame Thiam, Michael Frey





Süper Lig'in 1. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi.Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Transfer sürecine çok hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, lig başlamadan 11 ismi kadrosuna katmayı başardı. Fenerbahçe, savunma hattını Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak ile güçlendirirken, orta sahaya Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail Yüksek transferlerini gerçekleştirdi. Hücum hattına ise Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam ve Barış Sungur takviyelerini yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle de yollarını ayırdı. Fenerbahçe, bu isimlerin yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadrosuna kattı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kiralık Zanka ile Michael Frey de yeniden takıma döndü.Pandemi sürecinde bu sezonun planlarını erkenden yapmaya başlayan Fenerbahçe, henüz geçen sezon sona ermeden gönderilecek isimleri de belirleri. Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinin ardından Max Kruse ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio Isla'nın ardından sezon sonunda da önemli isimlerle vedalaştı. Sarı-lacivertliler, kiralık Simon Falette'in yanı sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Öte yandan Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'bin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu.Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolculardan 6'sının lisansını çıkarttı. Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, 6 yeni transferinden faydalanabilecek. Caner Erkin, Barış Sungur, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Jose Ernesto Sosa ve Mame Thiam Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi. Bu oyuncuların yanı sıra sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılan Tolga Ciğerci'nin ismi de TFF'deki takım listesinde yer aldı.Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek.İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasına yenilgi yüzü görmedi. Pandemi sebebiyle sıkışan takvimde ilk hazırlık mücadelesini tesislerinde İstanbulspor'a karşı veren sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını ise burada gerçekleştirdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampın sonunda ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor müsabakasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, Süper Lig'den Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un bulunduğu özel bir turnuvada boy gösterdi. Buradaki ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 ile geçerek taraftarını memnun etti. Fenerbahçe, söz konusu turnuvanın finalinde ise Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde görücüye çıktığı bu mücadelelerde gol yollarında iyi bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, oynadığı 5 hazırlık mücadelesinin tamamında gol bulurken, kalesini gole kapatmayı da başardı. Fenerbahçe, hazırlık maçlarında rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.Fenerbahçe'de hazırlık müsabakalarında yeni transferlerin bir kısmı da gol atmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Mame Thiam, özel turnuvada Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak adından söz ettirdi. Fenerbahçe'de Thiam'ın yanı sıra yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş Fatih Karagümrük karşısında, Caner Erkin ise Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşadı.beİN Sports nasıl izlenir? beİN Sports abonesi nasıl olur, fiyatlar ne kadar? Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir?Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.