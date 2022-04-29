CANLI: Burak Elmas konuşuyor...

"BENİM BİR ALAKAM YOK"

"Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok."

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILDI"

"İTİRAZIMIZ REDDEDİLDİ"

"SOSYAL MEDYA İLE YÖNETİLMEZ"

"HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

SEÇİM TARİHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

ADAYLIK?

"SEÇİMİ İSTESEYDİK GİRERDİK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenleniyor..."İbra konusunda, bugüne kadar hiç konuşmadım. Bugün kamuoyunu açık bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı. Bütçe onaylanmadığı için Galatasaray'ın önünü kapatmak istemedik ve 30 Nisan'a seçim kararı aldık.""Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonrasında bizim bir talebimiz olmamasına rağmen bizim seçime girebilme şansımız doğdu. Ancak bizim böyle bir talebimiz olmadığı için adaylar görüştük ve tedbir kararını kaldırttık.""Bu kararın sonrasında ciddi bir itibar suikastı yapıldı. Alınan tedbir kararını benim aldırdığıma dair iddialar yayıldı. Ben davanın sonucunu bu sabah öğrendim.""İki aday da 21-28 Mayıs tarihlerinde seçimin gerçekleşmesini istedi. Tedbirin kaldırıp seçimin 30 Nisan'da gerçekleşmesi durumunda dahi bizim adaylık niyetimizin olmadığını mahkemeye iletip itirazda bulunduk ancak itirazımız reddedildi.""İstifa etseydik, Galatasaray başsız kalırdı. TFF Başkanlık seçimi, yayın ihalesi gibi konular varken bunu göze alamazdık. 25 milyon euro ek gelir yaratmış, sunduğu bütçeye uymuş bir yönetimi mali açıdan da ibra etmemeye çalıştılar. Galatasaray'ı sosyal medya baskısıyla yönetmeye çalışırsak Galatasaray'ın yazın yapacağı Bankalar Birliği ödemesinde yaşayacağı sıkıntılar büyük olur.""İbra olmamamız için seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray'da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Galatasaray'ın borcunu ödeyemeyerek kayyuma devredilmesini isteyen bir güruh var.""Eski başkanlarımızla da görüştüm, adaylarımızla da konuştum. Seçim tarihini Galatasaray'ın önünü kitlemeyecek şekilde belirlemek için önümüzdeki hafta tekrar konuşma kararı aldık.""Bugün önümüzde önemli ödemeler var. Zaten 1 aydır önü kapanmış olan Galatasaray, bugün alınan kararla iyice kilitlenmiş oldu. Galatasaray gibi bir kulübün 2 ay bütçesiz kalması kabul edilemez.""Camiayı birleştirmek adına çoğu zaman isim vermeden konuştum ancak gelinen süreçte gördüm ki Galatasaray'ın birleşmeye niyeti yok.""Şu an Galatasaray'ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor.""Galatasaray Başkanı olarak Fırat Develioğlu'ndan açtığı davayı geri çekmesini rica ettim ancak kendisi geri çekmek istemedi.""Bankalar Birliği ödemeleri yapılamadığı takdirde ileriki dönemde bankaların istediği isimler başkanlık koltuğunda oturabilir.""Eğer biz seçime girmek isteseydik girerdik. Önümüze iki fırsat çıktı. Biz bunu kabul etmeyip Galatasaray'ın seçime gitme idaresini göstermek istedik."