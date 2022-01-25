CANLI: Burak Elmas konuşuyor

PİŞMAN DEĞİLİM

BU TRANSFERLER 21 MİLYON EURO

GHEZZAL'A 4 MİLYON EURO VERMEDİK

HOCANIN İSTEDİĞİ TRANSFERLERİ...

FATİH TERİM SÖZLERİ

TERİM'İN SÖZLERİNE YANIT

Fatih Altaylı: "Fatih Terim kendimi aldatılmış hissediyorum demiş ayrıldıktan sonra"

Burak Elmas: "'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bilmiyorum. Bu projenin mecburiyet olduğunu düşünüyordum. Hocamız da bu konuda benimle hemfikirdi." BANKALAR BİRLİĞİ'NE PARA ÖDEMEZSENİZ...



Bunu bir küçülme olarak algılamak çok yanlış. Avrupa'da bizim yarı bütçemizde olan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarı elde edip, liglerini domine ediyorlar. Doğru ücret yapısıyla doğru kurgulanmış bir takım kurma. Potansiyelli oyuncuları da tespit ederek takıma alma projesidir bu. Türk futbolunun geldiği durumda Galatasaray ve diğer büyük kulüplerin Bankalar Birliği ile imzaladığı bir anlaşma var. Bunu ödemiyorum ben diye düşünemezsiniz. Bunu ödemezseniz, bankalar istediği başkan adayını ya da yöneticiyi atama şansına sahip olurlar. Bu maddi ve manevi olarak sizin bağımsızlığınızı engelleyen çok tehlikeli bir durum. Galatasaray küçülmüyor fakat eski alışkanlıklarından vazgeçiyor. Galatasaray'a bir şey olmaz diyerek buraya kadar gelindi. Bütün eksi bütçeler alkışlarla geçti, zararlar borçla kapatıldı. Bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'a bir şey olmaz diyerek geldik. Hayır, Galatasaray'a bir şey olabilir. Biz bu göreve eleştirileceğimizi, zor kararlar almamız gerekeceğini bilerek geldik.



İLK GALATASARAY ÇIKMALI



Galatasaray çok parçalandı son dönemlerinde. Ocu, bucu, liseli, lisesiz gibi bazen kasıtlı olarak körüklenen bazı kesimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ayrışıldı. Türk futbolunun içinde bulunduğu dönem, normal değil. Buradan ilk olarak Galatasaray'ın çıkması lazım. Camiayı birleştirme hedefiyle ciddi görüşmeler yaptık. İstişare kurulu toplayacağız dedik. Eski başkanları, divan başkanlarını bir araya getirdik. Birbiriyle uzun süredir kavgalı olan insanları yan yana Galatasaray için oturtmaya çalıştık. Fikir ayrılıklarının telaffuz ediliş şeklini değiştirerek Galatasaray'a yakışır bir şekilde birleştirme çabası sarf ettik. Gaalatasaray'a ciddi anlamda karşı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var.



TFF'DE GİTMEMİZİ İSTEYENLER VAR



Federasyon tarafı apayrı. Yönetim içinde değişik konulara değişik şekilde tepki vermeyi arzu eden arkadaşlar oluyor. Remzi Sanver'in Beşiktaş maçı sonrasında haklı galibiyet demesi tepki çekti. Rezan Bey de buna tepki gösterdi. Rezan Bey'in duyduğu rahatsızlıkların hiçbiri bize sürpriz olmadı. Çünkü aramızda rahatça konuşabiliyorduk. Eski alışkanlıklardan kurtulmak gerektiğini düşündük. Yönetimler için en kolayı, başarısızlıkta hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınızda problemleri hasır altı ediyorsunuz. Tabii ki hakemlerde problem var. Ancak takımımızda da düzeltmemiz gereken çok şey vardı. İki problemi birbirine karıştırmamamız gerekiyordu. Hakemlerin ciddi hataları oldu, bazı hatalar üst üste organize bir şekilde oldu. Bu yönetimden bizim gitmemizi isteyen federasyon yöneticilerinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu hatalar yapıldı.



BU TFF YÖNETİMİYLE OLMAZ



Türk futbolu, düşmüş olduğu durumdan toparlanmazsa Galatasaray dahil hiçbir kulüp borcunu ödeyemez. Tüm gelirlerin indiği, adalet duygusunun yok olduğu, şampiyonluğu iyi hamlelerle kazanıldığı inancı dibe vurduğu Türk futbolunda gelirlerimizi artırmamız gerekiyor ama Türk futbolu yönetimine rağmen olmaz. Geldiğimiz andan itibaren değişmesi gereken şeylerle hep masada olduk.



TFF İÇİN 'İSTİFA' DEDİM



Değişim arzusunda olduğunuz zaman, mevcut sistemden memnun olan kimse düzen değişsin istemez. Oğulcan konusuyla başladık biliyorsunuz. Orada da ciddi anlamda hukuki olarak birbiriyle çelişen kararlar alındı. Biz, bunları açık seçik diyalogla çözmeye çalıştık. Diğer başkanlar bu yoldan geçmeye çalıştık dediler ama biz yine de denedik. Şöyle bir manzarayla karşılaştık, farklı kurullarda farklı dengeler var. Bu dengelere kimin hakim olduğu belli değil. Bir kere bile federasyonla konuştuğumuzda Galatasaray'a avantaj istemedik. Herkese eşit şekilde adalet uygulansın dedik. Diğer başkanlara da haber verdim Fenerbahçe maçından sonra, siz de gelin dedim. Kapalı kapılar ardında konuşmayalım. Atamalarla ilgili, Rize - Galatasaray maçını yöneten ve iki takıma da hatalar yapan Ali Palabıyık uzun süre ceza almadı. Biz, federasyona gittiğimizde Yaşar Kemal Uğurlu'nun hatalarından sonra konuştuk, ertesi gün Yaşar Kemal Uğurlu'yu Rizespor'un başka bir maçına verdiler. Disiplin cezalarında da aynı şeyi söyledim. 6 maç ceza alacaktı hocamız, benzer şeyleri yapan hocalara 1 maç ceza veriyorsanız bize de aynısını verin dedik. Bu adaletsizliklerle ilgili çok sert konuşmalar yaptık. Spor Bakanımız dahil her yerde bunları dile getirdik. Söylenecek en fazlasını divanda söyledim. "İstifa zaruret" dedim. Dışarıda bağırarak belki taraftarı tatmin edebilirsiniz ama hiçbir sorun çözülmüyor. Çünkü çözüm iradesi yok. Ne olursa olsun orada olacağını bilen bir federasyon. Kulüplere rağmen orada kalabileceğini bilen kurumlar var, kimse umursamıyor. Olan, Türk futboluna oluyor.



PROJELERİMİZ YALAN DEĞİL



Asla yalan söylemedik sponsor konusunda. Verdiğimiz bütün sözlerin taahüdlerini aldık karşı taraftan. Bazı yerlerde gecikmeler oldu, bazı yerlerde de teminat şartları olmadı. Biz 3 senelik seçildik, 3 senede bu projeleri gerçekleştireceğiz dedik. Galatasaray gül bahçesi bir durumda değildi. Türkiye ekonomisinin durumu ortada. Yüzde 50 euro kuru arttı. Borçlanamıyorsunuz, pandemiden çıkmışsınız, yayın gelirleri azalmış... Sponsorluklar olmadı demek hata olur, istediğimiz rakamlarda sponsorluklar olmadı. Bunlar için taahüdümüz devam ediyor. Hala olma durumu var. Zamanlama konusunda yapılan eleştiriler haklı. Hemen sponsor olamayacaklarını söyleyenler oldu. Onların yerine getirdiğimiz sponsorlar da çok ciddi sponsorlar. Bazı mevcut sponsorlar verdikleri rakamları ciddi şekilde arttırdılar. Türk Lirası ile sözleşme yapma zorunluluğu var. Kurdan beklemediğimiz bir darbe yedik. Galatasaray'ı marka gibi yönetmemiz için çalışmalarımız devam ediyor.





Galatasaray'da Başkan Burak Elmas canlı yayında açıklamalardsa bulunuyor, Burak Elmas, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.Gündemdeki birçok konuya açıklık getirmesi beklenen Burak Elmas'ın açıklamalarını canlı olarak takip ediyoruz.Seçim dönemi çalıştığımız ekiple seçim sonrası icraata geçtiğimiz zaman fikir ayrılıkları oldu. Bu ayrılıklarda da dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim kurulu seçimimden pişman değilim. Galatasaray'ın çok zor bir döneminde aday olduk, taşın altına elimizi koyduk. Bu bizim için iktidar değil, Galatasaray mücadelesiydi.Galatasaray'da bir scouting departmanı var. Departamanın izlemiş ve hocamıza sunduğu bir liste vardı. O listeden birçok oyuncuyla konuştuk. Ghezzal örneğinde biz maliyetinin 4 milyon euro nete geldi. İçimizde bazı arkadaşlarımız, çok baskı var, almalıyız dedi. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir kararı almamamız gerektiğini söyledim. Bu listede bulunan isimleri transfer ettik, hocamızın onayıyla. 21 milyon euro civarında uzun vadeli ödemelerle alınan bir listedir. Biz, transferlerin tamamının evraklarını denetleme kurulumuza teslim ettik. Hangi oyuncuyla, hangi menajerle görüşülmüş... Kendi yaptığımız transferlerin denetlenmesi için denetleme kuruluna verdik.Galatasaray'ın en büyük maliyetlerinden bir tanesi oyuncu ücret bütçesi. Şu anda Galatasaray, Bankalar Birliği'yle anlaşma yapmış. Pandemiden çıktığı için gelirler ciddi anlamda ufalmış. En büyük yayın geliri olan naklen yayın geliri 500 milyondan ihaleye çıkmış sonra 422 milyon dolara düşmüş, bu sezonda da 220 milyon dolara düşmüş. Daha da düşme ihtimali olmasın diye ciddi uğraş var. Bankalar Birliği için bir tahaahüdümüz var. Tüm kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılarak alacağı 25 milyon euro'luk paranın olmayacağı bir döneme hazırlanıyor. Galatasaray 4 eleme oynadı. Böyle bir resim var. Galatasaray Yönetimi'nin popüler olma lüksü yok. Galatasaray için buna mecburuz. Geçmiş dönemlerde sürekli transfer yapan, ilk 11'inin yüzde 50'sini sürekli değiştiren, kiralık oyuncuların gittiği, her sene ciddi bir transfer hamlesine girmek zorunda kalan ve biz geldiğimizde 1-2 tane gelir elde edebilecek olduğumuz bir takımdan bahsediyoruz. Hedefimiz, hocamızın istediği gençlere yatırım yapmaktı. Bu oyuncuların ücretini öyle bir seviyede tutmalıydık ki 35 milyon euro'lara düşürmeye çalıştık. Bu oyuncuların da gelişerek Galatasaray'a gelir getireceğini umduk. Çok yüksek ücretle oyuncular aldığınız zaman yurtdışındaki takımlar sizde alınan parayı veremiyorlar.Seçim döneminde Fatih Hoca'yla çalışma arzumu söylemem çok doğal. Sezona hemen başlayacak olan bir takımın başkanlığına aday olan birinin hangi teknik direktörle çalışmak isteyeceğini söylemesi kadar doğal olan bir şey yok. Düşüncelerimizi net paylaştık. Gelmeden etik olarak konuşmadık. Kontratı bittikten sonra da konuşmadık. Geldikten sonra da "Hocam, Galatasaray'ın finansal durumu, yapılan hatalarla buraya geldi. Bir anlayış değişimi getirmemiz lazım. Kontratının sonuna gelmiş, çok yüksek bedellerle oynayan oyuncuları barındıramayız. Genç, potansiyelli, geliştirip, gelir elde edebileceğimiz oyuncuları transfer ederek 11'leri belirleyip, her sene 11'e 4-5 oyuncu almak yerine yedek kulübesini güçlendireceğimiz, arkada da izleyeceğimiz birçok oyuncunun olduğu bir sistem kurmamız lazım" dedim. "Bu sistemde futbol aklı olarak çok önemlisiniz." Sadece futbol olarak değil, departmanların da içinde yer aldığı bir projeydi bu. Hedefimiz buydu, bunları konuştuk. Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini, bana bir şey gelmediği için bilmiyorum. Fatih Hoca da proje başında bizimle hemfikirdi.