CANLI: Burak Elmas konuşuyor...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ilk kez konuşuyor.Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamaları canlı olarak anbean aktarıyoruz..."Bugün çok acı bir haber aldık, eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum.""Bugün sizlerle bir araya geldim çünkü son günlerde etrafta son derece yanlış haberler silsilesinin yayılması var. Galatasaray fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır.""Son dönemde gerçekleşen bir takım olaylar Galatasaray Spor Kulübü'nü ve başkanını, yıpratmak için yapılıyor. Galatasaray başkanlık sistemidir. İçinde konuşur, tartışır ancak son kararı başkan verir"