CANLI: Burak Elmas konuşuyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'a özel bir röportaj veriyor.



Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Elmas'ın açıklamaları şu şekilde;



"YORULDUK AMA SORUN DEĞİL"



Bizim açımızdan çok önemli bir seçimdi. Hep söylediğimiz şey bizim için aday olmak iktidar mücadelesi değil, Galatasaray için verdiğimiz bir mücadeleydi. Türkiye'de örnek olacak bir seçim süreci yürüttük. Seçim sürecimde yorulduk ama Galatasaray için yorulmak batmıyor. Seçime hazırlanırken kazanmaktan ziyade prensiplere sahip çıkmayı daha uygun gördük. Liyakat sahibi, konularına hakim arkadaşlarımla yola çıktık. Sonunda da genel kurul üyeleri teveccüh gösterdi. Galatasaray'ın akl-ı seliminin ortaya çıkması memnun etti. Önceden de yöneticilik yaptım. Şampiyonluklar olunduğu zaman biter, ertesi gün yeni sezon başlar.



"600 ÇALIŞAN, 3000 SPORCU"



Yönetimi nasıl seçtik? Ekip arkadaşlarımızı biriktirerek büyüdük. Sürekli Galatasaray'ı düşünen bir ekip olduğumuz için kafamızda halledilmesi gereken sorunlar vardı. Bilinen isimleri eklemek en kolayı. Çok göz önünde bulunmak istemeyen arkadaşlarımızı eklemek için ikna etmeye çalıştık. Uzun konuşmalardan sonra bir araya geldik. Yolda çalışmaya başladığımızda başka yetkinliklere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Hem çalışma gruplarımızla hem de şirket gruplarımızla beraber 80'e yakın arkadaşımızla seçimin sonuna geldik. Ortada görünen birkaç arkadaşım olsa da arkada karınca diyebileceğim çok sayıda arkadaşım var. Geçmişte yönetimde olduğum için çok mutlu oluyorum. Yola çıktığımız arkadaşlarımızın çok yüksek bir oranının Galatasaray hakkında çalışması beni mutlu ediyor. 600'e yakın sporcu hariç çalışanımız var. 3000'e yakın da sporcumuz var.



"İKİ SENELİK ÇALIŞTIK!"



Biz sorunların büyüklüğünü biliyorduk, çalıştık. Biz seçime girerken, kaybetmekten korkmadık. Galatasaray'a yakışan bir ekip olarak aday olmak hedefimizdi. Risk aldık. Bizim hakkımızda etrafta konuşulurken biz buna tenezzül etmeyeceğimizi söyledik. Yapacağımız her hareketin ileriyi ve Galatasaray'ı etkileyeceğini biliyorduk. Biz, burada kalma kaygısıyla hareket etmiyoruz. Galatasaray'da çok kronik, acı reçeteler var. Ciddi radikal kararlar almak gerekiyordu. Biz popüler olmaya gelmiyoruz dedik. Tabii ki sürprizlerle karşılaştık ama biz buraya pembe bir tablo bekleyerek gelmedik. Bizim sorumluluğumuz bu sorunlara çözüm üretmek. Kulüplerin problemleri yönetim kurulunun içine hapsedilecek gibi değil. Biz çok açık bir şekilde katkı verecek tüm üyelerimizi dinliyoruz, mücadeleye katkı vermesine izin vermeye çalışıyoruz. Bu 2-3 ayda 2 senelik çalışmış gibi hissediyoruz. Biz geldiğimizde o kadar fazla dinamik üstümüze geldi ki... Oraya yeni gelmişsiniz, dirayetli kararlar almanız gerekiyor ama yeterli vaktiniz yok. Galatasaray'ın geleceğine ve yararına yönelik kararlar almaya çalıştık. Bazı branşlarda direkt transfer döneminin içine düşmüştük. Yönetimlerde uygulanan bir strateji değiştirilebiliyor. Bizim hedefimiz düzgün yürüyen bir işleyiş kurmaktı. Galatasaray'da en büyük fırsat olarak gördüğümüz divan kurullarımızda farklı konularda üyelerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz.





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