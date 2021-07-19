CANLI: Burak Elmas konuşuyor

TOPLANTIYI CANLI TAKİP EDİYORUZ,

"KULÜPLER YÜKSEK MİKTARLAR İSTEDİ"

"G.SARAY CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI"

"SOSYAL MEDYANIN YÖNETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN OLAYI, KASITLI BİR OLAYDIR"

TFF'Yİ İBRA EDECEKLER Mİ?

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantı saat 17.00'de başladı.Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.Tenkit edildiğimiz iki konu var;10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimiz yönde bir söz vermiştim. Bu eleştirileri doğru buluyorum. Göreve geldiğimiz gün, UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu ve 75 milyon TL de ödeme yaptık. Mevcut davaların da sonuçlanmamış dava statüsüne girmesi gerekiyordu... Arkadaşlarımın yoğun çabaları ile ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık. Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF'nin Galatasaray'a vermiş olduğu %25 harcama limiti 547 milyon TL, Bankalar Birliği'ne verilen söz de geçmiş döneme göre harcamaların %20 küçültülmesi gerekiyordu. İkinci problem ise, futbol ailemizin gideri 560 milyon TL. Bunun belirli bir kısmını 4 futbolcumuza ödüyoruz.Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi ve istediğimiz sonuçları almadık.Hocamız ile beraber bu dönemin şu farkı var; birlikte çalışıyoruz, bütün kararları bütçemiz doğrultusunda beraber alıyoruz. Hocamız ile "bugünü kurtartmak" üzere bir görüşme yapmadık, bu yönde kararlar almadık. Başarıya aç, son sahibi olmayacağımız bir takım kurmak istiyoruz.Galatasaray'ın geleceği için bugün mutlu olmak için kısa mutluluklar peşinde koşmayacağız, burada cesur olacağız. Şu anda geldiğimiz durum budur. Sadece PSV maçına yetişsin diye transfer yapmayacağız, elbette hocamız da en iyi oyuncular ile PSV maçına çıkmak ister. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam da tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum.Galatasaray'da kronikleşen sorunlar ile uğraşmaya devam ediyoruz. 30 milyon TL'lik gelirimiz Gençlik Spor Bakanlığı tarafından blokeli ve her sene 10 milyon TL düşecek. Sayın bakanımız ile de bir görüşme yaptık.Galatasaray'da kronikleşen sorunlar ile uğraşmaya devam ediyoruz. 30 milyon TL'lik gelirimiz Gençlik Spor Bakanlığı tarafından blokeli ve her sene 10 milyon TL düşecek. Sayın bakanımız ile de bir görüşme yaptık. Hazır olduğunu beyan ettiğimiz stat ismi ve forma sponsorluğu konusunda.... Geldiğimiz zaman mevcut sponsorlarımız ile ilgili sözleşmelerimizi tamamlamamız gerektiğini öğrendik; bu süreç tamamlandığı zaman da Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atacağız, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.Biz bu dönem birlikte çok şey başaracağız dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz. TFF'nin acil değiştirmesi gereken 5 konu var ve biz de bunların değişmesi için mücadele ediyoruz. Bunlar değişmezse Türk futbolu daha da kötü günler yaşayacağız.Bazı menajer oyunları var bu dönemde ve sosyal medya vasıtasıyla taraftarın duygusallığından faydalanılıyor. Biz buraya gelirken popüler olmaya gelmeye gelmedik, Galatasaray'ı iyi bir geleceğin üzerine koymak istiyoruz. Galatasaray'ı sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın. Bizim planımız hazır, sorunları biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Uğraşacağız ve sonunda tüm Galatasaraylıların gurur duyacağız bir Galatasaray oluşturacağız.Her şeyi şeffaf yapmak istiyoruz, bundan ödün vermeyeceğiz. Galatasaray'ın menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray iletişim konusunda şu anda tam olarak istediğimiz seviyede değil ama herkes bir değişimin olduğunun farkında... Sürekli ekrana çıkmıyoruz, biraz daha geri planda kalmak istiyoruz. Markamızın ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz. İletişim ile ilgili daha çok yolumuz var, bunu biliyoruz. Bu değişimin herkes farkındadır. Camiamızdan biraz sabır, destek ve eleştirileri de hızlı şekilde bizlere ulaştırmalarını istiyoruz.Galatasaray bugüne kadar öncülük ettiği tüm alanlarda cesur olmuştur. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, bu problemlerin kısa sürede halledilmesi gerekiyor. Biz cesaret gösterdik... Oğulcan konusu ise kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur. Biz zaten Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, en formda olduğu dönemde oynayamıyor. Bizim kişiler ile işimiz, sorunumuz yok; biz sistemle mücadele ediyoruz.TFF'nin tüzüğünde değiştirmek istediği bir madde var, onu onaylamayacağımızı buradan da açıklayayım. İbra konusunda da bize gelen evrakları inceleyeceğiz ve kararımızı vereceğiz.