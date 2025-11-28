CANLI | Breidablik - Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşıyor..
İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor..
CANLI SKOR:
BREIDABLIK: 1 (6' Ingvarsson)
SAMSUNSPOR: 1 (20' Marius)
6' David Ingvarsson
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor: Okan, Borevkovic, Yunus Emre, Van Drongelen, Zeki, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Mouandilmadji.