CANLI: Brad Friedel konuşuyor

Beşiktaş'taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden ayrılan Brad Friedel, HT Spor'da açıklamalarda bulunuyor. Canlı aktarıyoruz.
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"Beşiktaş'ın sırlarını yayınlayacağım bir röportaj olmayacak. Şu ana kadar Hatayspor ve Maccabi maçları ile Beşiktaş'a olan saygımdan ötürü sessiz kaldım. Maalesef hakkımda çok fazla yalan söylendi."
"10 Mayıs'ta Beşiktaş'ın sportif direktörü olmam için teklif aldım. ABD'deki avukatım, 10 Mayıs ile 2 Haziran arasında Kaan Şakul ve Hasan Arat ile görüşmeler yaptı. Tüm konuşmalarımız sportif direktör olacağım yönündeydi. Gelmeden 2 gün önce Hasan Başkan ile bir görüşme yaptım. Ünvanımın başkan danışmanı olup olmayacağıma dair talep aldım. Görev ve sorumluluklarımın aynı olup olmayacağına dair soru sordum, onay alınca Beşiktaş'a geldim."
"Tugay ile 10 sene futbol oynadım. Türkiye'de Burak Elmas ile görüştüm. Şahsi arkadaşımdı, onunla hep görüştüm. Türk futbolunu ve Galatasaray'ı hep takip ettim."
"BUNDAN HABERİM YOKTU"
Sadece satış kısmı için mi Beşiktaş'ta görevliydiniz?
"Bana hiç böyle bir şey açıklanmadı. 6-7 gün önceye kadar sosyal medya kullanmadığım için böyle bir şeyden haberim yoktu."
SAMET AYBABA'NIN AÇIKLAMALARI
"Samet Aybaba'nın sözleri bana tercüme edildi. Samet'in Beşiktaş taraftarı için bir efsane olduğunu anlıyorum. Hasan Arat'ın, Samet Aybaba ile arasındaki diyaloğu bilmiyordum. Onun ne işle ilgileneceğini de bilmiyordum. Onun da kızgınlığını anlayabiliyorum kendi iş tanımı yönünden."
AYRILIĞI
"Akşam 23 gibi uyuyordum. 22.30-23.00 gibi birileri aradı. Performansın başındaki kişiden öğrendim bunu. Sercan Dikme bana ilk söyleyenlerden biri olduğunu söyledi ama bu da yanlış. Başkan Hasan Arat bu durum için benden özür diledi. Başka bir yöneticinin bana söylediğini düşünüyordu ama böyle bir şey olmadı."
"HİÇBİR ZAMAN TAKTİKLERE KARIŞMADIM"
"İlk geldiğimde 56 tane oyuncumuz vardı. 23 tane yabancı oyuncumuz vardı, bunu 12'ye indirmem gerekiyordu. Sonra 14'e yükseldi. Kulüpteki bazı isimler de bunu çok oyuncu satacağımız yönünde açıklamalar yaptı ve işlerimizi zorlaştırdı. Kulübün içinde bildiğimiz üzere, planladığımız üzere 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız vardı. Hasan, Hüseyin, Kaan ve ben, Gio, teknik heyetteki isimlerden oluşan bir komitemiz vardı. Kaan Şakul'un teknik yönden transferlerle bir alakası yoktu. Hem çok sayıda oyuncu satılması gerekiyordu hem de değerini artırabilecek oyuncular transfer etme dinamiği çok zordu. Önce Gio ile her pozisyon için nasıl performanslar beklediğine dair raporlar alıyordum. Hiçbir zaman taktiklere karışmadım."
"GIO'YA HİÇBİR ŞEKİLDE KARIŞMADIM"
Giovanni van Bronckhorst'un taktiklerine karıştınız mı?
"Bu sorun yaratmak için yapılan açıklamaydı. Gio'ya hiçbir şekilde karışmadım. Benim hiç böyle bir yetkim olmadı. Bazen önceden bana kadroları söylüyordu. Performanslar ilgili verileri alınca kendi scout ekibime iletiyordum. Bu şekilde ilerliyorduk. Bu aşamada hiçbir şey yoktu finansal açıdan. Gio'ya oyuncu listesi iletiyorduk. Gio'nun beğendiği oyuncuları Hasan, Hüseyin ve Kaan'a söylüyorduk. Bu noktadan sonra finansal geri bildirim alıyorduk, bu transferi yapabilir miyiz diye. Yapabiliyorsak devam ediyorduk, yapamıyorsak orada bırakıyorduk. Transfer sezonunun ilk döneminde bazı transferler durdurulmuştu. Neden olduğuna dair kanıtım yok ama bazı transferler durduruldu. Bazen yönetim düzeyinde bunun durdurulması normaldir. Şu ana kadar 750 kişilik bir oyuncu listesi hazırlandı, bu liste hep büyüdü. Bu aradaki menajer olayını çıkarmak, Türk futbolunda özellikle zor. Bazı menajerlerin sinirlerini bozdu galiba. Bir şeyi yapmak da vakit alır. İnşa etmek için de tabii ki sahada sonuç almak gerekiyor. Maalesef teknik ekip ve futbolculara da inanılmaz baskı yapıldı. Bir şeyi satmak istediğini herkes biliyorsa, Suudi piyasası da eskiye göre çöküyorsa, en üstteki 5 takım ve 21 yaş altı oyuncular dışında, kulüpteki oyuncuların maaşları çok yüksek olup Avrupa'dan talip olmayınca, sadece kendi imzalayacağımız oyuncuları kaydetmek için bile birçok maaş kotası oluşturmamız gerekti."
"Avrupa futbolu açısından bakınca başarılı denecek bir transfer sezonu geçirdik. Süreye ihtiyacımız vardı ama inanılmaz baskı vardı."
"İŞİM SADECE SATMAK DEĞİLDİ"
"Benim işim sadece futbolcu satmak değildi. Scout, analitik, performans, medikal departmanlarla ilgileniyordum. Avrupa'da da bazı takımlar paralarını geç aldı. Kaan'ın gereğinden fazla suçlandığını düşünüyorum. Teknik olarak transferlerin hiçbir noktasında Kaan yoktu. Taraftarın üzgün olmasını kesinlikle anlıyorum, uzun süredir futboldayım, bunu kesinlikle anlıyorum."
"Arka planda birinin mutsuz olduğunu anlıyorum. Bunu da sadece bir kişiye yönlendiriyor."
"İSİM VERMEYECEĞİM"
"Arka planda mutsuz olan bu kişi kim?"
"Şu ana kadar yapılanların zaten uzun vadede başarılı olmayacağı ortada. Biz uzun vadeli bir başarı için temel oluşturuyorduk. Şu an isim vermeyeceğim."
KOMİSYON İDDİALARI
Komisyon iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
"3 unsurla cevap vereceğim. Birinci olarak, asla ve asla komisyon veya prim almadım Beşiktaş'tan. İkincisi, eğer benim sözleşmemi Samet yayınladı. Bu sözleşme doğruysa ve yayınladıysa, sözleşmedeki Beşiktaş Kulübü gizlilik hükümlerine aykırı davrandı. Bu yaptığı etik dışı. Üçüncüsü, Samet Aybaba'nın yayınladığı sözleşme zaten yanlış bilgileri içeriyorsa burada manipülasyon yapılıyor. Fırat Günayer ve Sercan Dikme aracılığıyla manipülasyon yapılıyor. Ben sözleşme gizliliğine sadık kalacağım."
"YALAN, MEDYAYA BİR ŞEY SUNULUYOR"
"Kovulduktan sonra oyuncularla toplantı yapmak istediğim, bunu Hüseyin'in reddettiği söylendi. Bu yalan. Hüseyin ile sadece iyi ilişkim oldu, hala da iyi. Türkiye - Galler maçına gidemeyeceğim, tüm harcamalarımın kesildiği söylendi. Maçta fotoğrafım var, bu da yanlış."
"Hüseyin göndermediği için Macaristan'a kendim gittiğim söylendi, bu da yalan. Medyaya ben ve Kaan'ın kötü görünmesi için birçok şey sunuluyor. Temmuz sonundan itibaren bazı bilgilerin sızdırıldığını biliyordum. Benim tek yaptığım şey Beşiktaş'a en iyi kadroyu kurmak için Hasan, Hüseyin, Kaan ve Gio ile birlikte çalışmak oldu."
ROSIER TRANSFERİ
"Valentin Rosier'in Leganes'e bedava gönderildiği ve Leganes başkanıyla yakın ilişkileri olduğu iddiası vardı."
Brad Friedel: "Leganes başkanı kim? Google'da aratabilir miyim? Jeff Luhnow... Hiç tanışmadım."
Brad Friedel: "Leganes başkanıyla yakın ilişkim olduğunu kim söyledi?"
"Sosyal medyada böyle yazıldı."
Brad Friedel: "Rosier birkaç sene önce çok iyiydi, yeteneklerini sorgulamıyorum. Nice'te oynadığı dönem piyasa değeri düştü. Mutlu değildi. Çok yüklü bir sözleşmesi vardı."
"BAŞARILI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"
"56 oyuncumuz vardı. Bunun 31'inin gitmesi gerekiyordu. Herkes de satmamız gerektiğini biliyordu. Bu ortam içinde hareket ettik. Şunu da bilin ki, oyunculara teklif geldiğinde kazandığı maaştan çok daha düşük bir teklif geliyordu. Batı Avrupalı hiçbir kulüp 28 yaş üstü oyuncunuza bonservis teklif etmez. Aynı zamanda da regülasyonlarla uyum süreci vardı. 20 saat çalıştığımız dönem vardı bir günde, o gün odamda olsaydınız başarılı olduğumuzu görürdünüz."
"Hasan, Hüseyin, Kaan, ben, Gio ve teknik ekibin yaptıklarını düşününce başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette bazı şeyler daha iyi olabilirdi. Bize kulüp içinde yapılanlarla beraber en başarılı şekilde hareket ettik."
JOAO MARIO TRANSFERİ
"Joao Mario transferi neden bu kadar konuşuluyor anlamadım. Kim istemiyordu Joao Mario'yu? Kimse isim vermiyor. Aylarca sol kanat oyuncusu baktık. Belki hala da kulüp bakıyordur. Bir sol kanat için transfer yapılmak isteniyordu. Maalesef Angelo'da olduğu gibi birileri ismi sızdırdı. Chelsea haberi medyada gördüğünde hiç memnun kalmadı. Yine de iyi bir şansımız vardı bu transfer için. Maalesef Suudi transferinin son gününde de 23 milyon euro gibi bir bonservise gitti. Bununla da rekabet edemedik."
"Avrupa futbolunda iyi pasörlerinden biri olan Joao Mario'yu getirmemiz söz konusuydu. Son söz Giovanni van Bronckhorst'taydı. Sol tarafta Muçi ve Semih'in oynayacağını düşünerek ocak ayına gitmek istiyorduk çünkü sol taraf için düşündüğümüz isimlerin hiçbiri bütçemize uymuyordu. Sanırım Kaan Şakul ile ilgili bir iddia vardı Joao Mario için ama kendisinin hiç ilgisi olmadı."
UDUOKHAI, NDOUR
"Felix yaş ve kalite açısından ileride kar getirebilecek bir oyuncuydu. Hızı, gücü tartışılmaz. Cher Ndour 19-20 yaşlarında, gelecek vaad eden bir oyuncuydu. Can Keleş çok genç ve iyi bir oyuncu. Onu aldığımız andan itibaren etraftaki tüm sözler çok negatifti. Kendine Beşiktaşlı olduğunu söyleyen habercilerin bu kadar negatif söylemler yayılması kötü oldu. Kendisi hem kiralanabilecek hem de ileride satılabilecek bir oyuncuydu."
CANLI: Brad Friedel konuşuyor
Beşiktaş'taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden ayrılan Brad Friedel, canlı yayında konuşuyor.
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04 Aralık 2024 15:00
Son güncelleme 04 Aralık 2024 15:42
Son güncelleme 04 Aralık 2024 15:42
Beşiktaş
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