(CANLI BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE) ATV Perşembe Bir Zamanlar Çukurova kesintisiz

Yeni bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor ve 85. bölümde birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir! Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur! Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir. Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır! Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır. Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!Müjgan ve Fikret'i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli'nin korkuları Fikret'i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.Ümit'in oturduğu evde kalan eşyalarını almak üzere kapıya kadar giden Sevda, kapıda Demir'in otomobilini görüp şaşıracaktır. Ama asıl şaşkınlığını, komşu kadının Hünkar'ın cenaze günü kapıdan çıkan birinin gördüğünü anlatması ile yaşayacaktır.Sevda öğrendiklerinin şoku ile kapıyı çalmadan geri dönecektir. İçeride ise Ümit ve Demir, Demir'in hediyesi için kutlama yapıyordur. Artık iki taraf için de durum zorlaşmıştır. Ümit, bir oyunun içinde aşık olmuş, Demir ise Züleyha'dan vazgeçmem derken, kendini yeni bir aşk içinde bulmuştur. Olaylar şimdi gittikçe daha fazla karışacaktır.Tüm şehir, Demir'in Behice'yi öldürmeye kalktığını konuşurken, Züleyha da delil toplamaya devam edecektir. İstanbullu komiser, Hünkar'ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice'nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana'ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha'ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir.Çukurova'nın en muşhur çiftliği olan Aladağ Çiftliği'nin sahibidir. Oldukça güçlü ve saygı duyulan bir kadındır. Tek amacı mirasını bütün kudretiyle oğluna devretmektir. Bunun için zaman zaman vicdanına ve mantığına uymayacak kararlar vermek zorunda kalır.Hünkar'ın oğlu çiftliğin varisidir. O da annesi gibi gücü sever ve her şeyi hakimiyeti altında tutmayı ister. Züleyha'ya aşıktır ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.Yılmaz bir fabrika işçisidir ve Züleyha'ya aşıktır. Züleyha için katil olmuştur ve birlikte kaçarak Hünkar'ın çiftliğinde işçi olarak çalışmaya başlarlar. Fakat kaçak oldukları için kendileriyle ilgili gerçekleri söylemek istemezler ve kendilerini kardeş olarak tanıtırlar. İşler de tam bu noktada çığrından çıkar.Züleyha kimsesi olmayan genç bir kızdır. Ona şiddet uygulayan üvey abisi ile yaşamaktadır. Yılmaz ile gittikleri çiftlikte eğer Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın ihbar edileceği tehdidini alır. Yılmaz'ın hayatını kurtarmak için Demir ile evlenmeyi kabul eder.Şermin Demir'in kuzenidir. Tek amacı çiftliğe sahip olup Hünkar kadar kudretli biri olmaktır. Bunun için elinden geleni ardına koymaz.Sabahattin Şermin'in eşidir. Kendisi bir doktordur. Şermin'in yaptıklarına katlanamaz ve sürekli içerek kendisini oyalamaya çalışır.Gaffur çiftliğin kahyasıdır. Yılmaz'ın asker arkadaşıdır. Onları çiftliğe alan Gaffur'dur. Çiftlikte olan biten her şeyden haberi vardır. Demir'in kendisinin yerine geçeceğini düşündüğünden ona yardımcı olmak istemez.Saniye Gaffur'un eşidir. O da çiftlikte aşçılık yapmaktadır. Hünkar Hanım'ın her işine o koşar. Oldukça cilveli ve son derece zeki bir kadındır.Hünkar'ın annesidir. Alzheimer'la mücadele etmektedir. Hünkar ona çocuğuymuş gibi bakar, üzerine titrer.Gülten Gaffur'un kardeşidir. O da çiftlikte çalışmaktadır. Demire' aşık olmuştur.Fadik de aslında mutfakta çalışmaktadır ama daha sonra Hammine'ye bakmakla görevlendirilir.Behice de güçlü kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı şehirde bazı problemler yaşayınca Adana'ya gelir. Oldukça meraklı ve zeki olan Behice, gizli saklı dönen tüm işlerin ortaya dökülmesi için elinden geleni yapar. Hünkar'ın Demir'i koruduğu gibi o da yeğeni Müjgan'ın her koşulda yanındadır.Müjgan başarılı ve güzel bir doktordur. Yılmaz'a aşık olur fakat Yılmaz ve Züleyha arasında olanları öğrendikten sonra işler değişir. Fekeli Demir'in babasının katilidir. Aslında Demir'in babasıyla çok yakın arkadaşlardır fakat bir arazi meselesinde Demir'in babası Fekeli'yi kandırınca Fekeli onu öldürür. Hapishane'de Yılmaz'la tanışır. Yılmaz'ın da kendisiyle aynı kişilerle düşman olduğunu öğrenince birlikte hareket etmeye başlarlar.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu. 