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Beşiktaş Kulübü, Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenliyor...Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın toplantısında ilk olarak "Hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız bir ikinci yarı nasip etsin. Transfer dönemleri hep zordur ama zor bir dönem geçirdik. Takımdan ayrılanlar oldu, gelenler oldu. Burada iki, üç tane hedefimiz vardı. Bonservis bedeli harcamamay çalıştık, 1,5 milyon euroluk bonservis bedeli harcadık, 5 milyon euro bonservis bedeli kazandık. Takımın bütçesidne 5 milyon euro tasarruf ettik ve takımı gençleştirdik. Hem bonservise para ahrcamadık, hem takım maliyetini aşağıya indirdik ve hem de yaş ortalamamızı düşürmeye çalıştık. Aramıza dört tane kıymetli oyuncu katıldı." açıklamasını yaptı.Transferleri tek tek değerlendiren Fikret Orman, "Muhayer Oktay'ı uzun zamandır takip diyorduk. Uzun süre ondan yararlancağız." dedi. Isımat Mirin ise "Beşiktaş'ı temsil etmeye başladığım için çok mutluyum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.Shinji Kagawa'yı daha evvel istediklerini söyleyen Orman, "Kagawa'yı yazın almak istedik. Hatta Beşiktaşlı taraftarlar, Kagawa'yı yolda görüp, 'Come to Beşiktaş' dediler. Bu kez transferi gerçekleştirdik ve çok mutlu olduk. Umarım Kagawa'dan memnun kalırız, umarım o da hem bizden ve hem de ülkemizde memnun oldu. Dortmund'a ve Michel Zorc'a teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.Isimat Mirin ile de daha önce ilgilendiklerini söyleyen Fikret Orman, "Mirin'i iki yıl önce almak istedik ama maliyeti çok yüksekti. Mirin çok pozitif bir isim, çabuk alıştı. Uzun yıllar beraber olacağız." diye konuştu.Burak Yılmaz'ı sona bırakan Fikret Orman, "Burak Yılmaz assolist, onu en sona bıraktım. Bizim ailemizin bir üyesi, babası sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Burak'ın adı Beşiktaş ile çok geçti, bu da normal çünkü onun evi burası." dedi.Burak Yılmaz imza töreninde "Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra bana bu formayı giydiren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bana inanları mahcup etmeyeceğim." açıklamasını yaptı.Kagawa ise basın toplantısında "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar, şehir, herkes beni çok güzel karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağız ve yukarıya doğru çıkacağız. Yuto Nagatomo, İstanbul'u sürekli anlatıyordu. Yemekler güzel, deniz var. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.