CANLI: Beşiktaş - Wolverhampton

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor.
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BEŞİKTAŞ: 0
WOLVERHAMPTON: 2
15' RAUL JIMENEZ, 29' PODENCE
11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Boyd, Gedson, Salih, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst.
Wolverhampton: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs - White, Neto, Jimenez
BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI
Beşiktaş, Avusturya kampında ilk olarak Alman ekibi Werder Bremen ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenmişti. Ardından Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki 3. ve son maçında Alman takımı Mainz'ı 1-0 yendi.
Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşılaştı. 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazanan taraf olmuştu. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle galip bitiren Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın (3) ve Dendoncker'in golleriyle 4-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN OYNAYACAĞI MAÇLAR
Wolves sonrasında Beşiktaş, 26 Temmuz Salı günü de Deportivo ile karşılaşacak. Estadio Camilo Cano La Nucia'daki maç saat 20:00'de başlayacak. Valerien Ismael ve öğrencileri hazırlık maçlarının finalini ise İstanbul'da 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Sampdoria karşılaşmasıyla yapacak.
CANLI / 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
WOLVERHAMPTON: 2
15' RAUL JIMENEZ, 29' PODENCE
11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Boyd, Gedson, Salih, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst.
Wolverhampton: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs - White, Neto, Jimenez
BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI
Beşiktaş, Avusturya kampında ilk olarak Alman ekibi Werder Bremen ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenmişti. Ardından Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki 3. ve son maçında Alman takımı Mainz'ı 1-0 yendi.
Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşılaştı. 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazanan taraf olmuştu. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle galip bitiren Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın (3) ve Dendoncker'in golleriyle 4-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN OYNAYACAĞI MAÇLAR
Wolves sonrasında Beşiktaş, 26 Temmuz Salı günü de Deportivo ile karşılaşacak. Estadio Camilo Cano La Nucia'daki maç saat 20:00'de başlayacak. Valerien Ismael ve öğrencileri hazırlık maçlarının finalini ise İstanbul'da 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Sampdoria karşılaşmasıyla yapacak.
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