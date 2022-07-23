CANLI: Beşiktaş - Wolverhampton

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BEŞİKTAŞ: 0

WOLVERHAMPTON: 2



15' RAUL JIMENEZ, 29' PODENCE



11'ler:













BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

BEŞİKTAŞ'IN OYNAYACAĞI MAÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor.Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Boyd, Gedson, Salih, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst.Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs - White, Neto, JimenezBeşiktaş, Avusturya kampında ilk olarak Alman ekibi Werder Bremen ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenmişti. Ardından Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki 3. ve son maçında Alman takımı Mainz'ı 1-0 yendi.Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşılaştı. 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazanan taraf olmuştu. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle galip bitiren Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın (3) ve Dendoncker'in golleriyle 4-0 kazanmıştı.Wolves sonrasında Beşiktaş, 26 Temmuz Salı günü de Deportivo ile karşılaşacak. Estadio Camilo Cano La Nucia'daki maç saat 20:00'de başlayacak. Valerien Ismael ve öğrencileri hazırlık maçlarının finalini ise İstanbul'da 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Sampdoria karşılaşmasıyla yapacak.