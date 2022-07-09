CANLI | Beşiktaş - Werder Bremen

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor.
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BEŞİKTAŞ:
WERDER BREMEN: 0
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Ersin; Welinton, Necip, Montero; Rosier, Josef, Gedson, Umut; Hasic, Boyd; Cenk Tosun.
WERDER BREMEN 11'İ: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksh, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia
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CANLI | 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ:
WERDER BREMEN: 0
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Ersin; Welinton, Necip, Montero; Rosier, Josef, Gedson, Umut; Hasic, Boyd; Cenk Tosun.
WERDER BREMEN 11'İ: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksh, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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