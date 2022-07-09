CANLI | Beşiktaş - Werder Bremen

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüren Beşiktaş, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Werder Bremen ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Beşiktaş - Werder Bremen
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09 Temmuz 2022 16:57
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | 1. DEVRE

BEŞİKTAŞ:
WERDER BREMEN: 0

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Ersin; Welinton, Necip, Montero; Rosier, Josef, Gedson, Umut; Hasic, Boyd; Cenk Tosun.

WERDER BREMEN 11'İ: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksh, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia

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