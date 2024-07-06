CANLI| Beşiktaş - Ümraniyespor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI| Beşiktaş - Ümraniyespor
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06 Temmuz 2024 10:00
Son güncelleme 06 Temmuz 2024 11:10
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah Beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR;

BEŞİKTAŞ: 0

ÜMRANİYESPOR: 0

(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson, Tayfur, Mustafa, Emrecan Bulut


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