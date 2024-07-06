Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah Beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR;
BEŞİKTAŞ: 0
ÜMRANİYESPOR: 0
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
CANLI YAYIN
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson, Tayfur, Mustafa, Emrecan Bulut
CANLI SKOR;
BEŞİKTAŞ: 0
ÜMRANİYESPOR: 0
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
CANLI YAYIN
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson, Tayfur, Mustafa, Emrecan Bulut