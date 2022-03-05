CANLI: Beşiktaş'ta yılın ilk divan kurulu toplantısı

Beşiktaş Kulübü yılın ilk divan kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. 10.30'da başlayan toplantıyı canlı olarak takip edebilirsiniz



Toplantıda denetim kurulu raporu sunulacak ve yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi verecek.



Toplantının ardından 2021 yılı itibarıyla kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kuruluna katılan üyeler için mazbata töreni yapılacak.



BEŞİKTAŞ'IN BORCU



Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.



31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.



Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.







YAMANTÜRK: "beIN, MESSI'Yİ ALMIŞ"



Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerini açıklayarak "Fenerbahçe Divan Başkanı, başkanları ve arkadaşları toparladığında Ali Koç Bey de uğramıştı. Ali Koç, "beIN, bizden kestiği parayı Messi'ye verdi" dedi. Federasyon bizim haklarımızın peşine düşmeli. Yok böyle dünya düzeni. Yeri kazdıkça petrol çıkartacaksın, 30 küsür yaşındaki futbolcuya benden kestiğin parayı vereceksin ve ondan sonra da pandemiyi bana bahane edeceksin. Yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.



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