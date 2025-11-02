CANLI: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul!

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
14:30
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
15:30
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
15:30
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
15:30
02 Kasım
Westerlo-Genk
15:30
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
16:30
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
16:30
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
16:00
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
16:30
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
1-017'
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
16:30
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
14:15
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
15:00
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
13:30
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
13:30
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
16:00
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
16:00
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
14:30
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

CANLI: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul!

Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

calendar 02 Kasım 2025 10:48 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 12:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Saat 11.00 itibarıyla Olağan İdari ve Mali Genel Kurula katılım sayısı 1347 olarak açıklandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.

İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri raporlarının okunmasına geçilecek.



 Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrası oylanacak.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"KALABALIK OLSUN İSTEDİK"

"Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik."

"Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık."

 "Camiamdan rica ediyorum, tek yumruk olalım."

"Kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık, geçmişten gelen çok dosya kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Buna rağmen biliyoruz ki futbolda işler iyi gitmediği sürece, bunun on katı dosya da kapatsak yüz katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor."

"Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal."

"Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz."

"Beşiktaşlıların yolu diye bahsedilen ama camiaya zarar veren yoldan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Biz işin önce ekonomi ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında transfer bütçelerini oluşturup, buna göre anlaşmalar yaptık."

"Bu kürsüde hep '3 transfer sezonu' diyerek içinde bulunduğumuz durumu anlattım. Beklentilerimizi buna göre belirlememiz gerektiğini söyledim. Basın toplantılarında heyecanla bazen beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de sabırsızım, camiamızdan da bu heyecanı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşırken beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiç kopmadık. Projeleri ete kemiğe bürününce sizlerle paylaştık, onayınıza sunduk. Siz de bize güven verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek 'Beşiktaşlıların Yolu' diyerek, camiaya zarar verenlerin değil, doğru adımların peşinden gidiyoruz. Yılların bunalımını geride bırakıp doğruları yapıyoruz."

"BU KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ!"

(Eski yönetime) "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!"

"GÜNLÜK GÜNEŞLİK BİR ÜMRANİYE Mİ BIRAKTINIZ?"

(Eski yönetime) "Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız?"

"Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime."


"Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım."

"KUPAYA GELİNCE 'BİZ YAPTIK' DİYORLAR"

"Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda.

Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar."

"Artık altyapılarda A takımda forma giyme şansı yüksek olan oyunculara daha fazla süre veriyoruz, daha fazla gelişimlerine odaklanıyoruz."

"Hedefimiz özellikle EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek."

"Sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi artırmak zorundayız. Başka türlü rakiplerimizle maddi açıdan mücadele edemeyiz."

"Dikilitaş Projesi'nin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği vardır. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."

"Altyapımızdaki sporculara sayıdan ziyade potansiyel odaklı yaklaşıyoruz. Beşiktaş A takımında forma giyme potansiyeli bulunan oyuncularımıza daha fazla süre ve gelişim imkânı tanıyoruz. Yapılan tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının maliyetleri ise kulübümüze yük getirmeden, yönetim kurulumuzun çabalarıyla karşılanmıştır."


"Dikilitaş için proje çizimi tamamlandı. Müjdesini vermek isterim ki bugün itibarıyla gerekli imzaların tamamı atılmış durumdadır. Konu tamamen resmiyete kavuşmuştur."

 "Projemize 4 dönümlük ek bir bölüm dahil ettik ve böylece proje alanı 20 dönüme çıktı. Şişli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait bir arazi üzerinde yaklaşık 16.000 metrekarelik bir öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Beşiktaş olarak üniversiteli gençlerimize hizmet verecek çok güzel bir yurt yapacağız. Bu şekilde, daha önce hiçbir kulübün gerçekleştirmediği bir uygulamaya da imza atmış oluyoruz."

 "Ziraat Bankası ile anlaşamadık. Bildiğiniz üzere projenin başında bankayı sürece dahil etmek istemiştik ve genel prensiplerde de mutabık durumdaydık. Ancak kulübümüz için daha faydalı olacak çözüm ortaklarıyla yolumuza devam edeceğiz."


 

  

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
