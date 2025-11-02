CANLI: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul!

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.



Saat 11.00 itibarıyla Olağan İdari ve Mali Genel Kurula katılım sayısı 1347 olarak açıklandı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.



İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri raporlarının okunmasına geçilecek.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime."



"Dikilitaş Projesi'nin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği vardır. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."



"Altyapımızdaki sporculara sayıdan ziyade potansiyel odaklı yaklaşıyoruz. Beşiktaş A takımında forma giyme potansiyeli bulunan oyuncularımıza daha fazla süre ve gelişim imkânı tanıyoruz. Yapılan tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının maliyetleri ise kulübümüze yük getirmeden, yönetim kurulumuzun çabalarıyla karşılanmıştır."







Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrası oylanacak."Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik.""Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık.""Camiamdan rica ediyorum, tek yumruk olalım.""Kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık, geçmişten gelen çok dosya kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Buna rağmen biliyoruz ki futbolda işler iyi gitmediği sürece, bunun on katı dosya da kapatsak yüz katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor.""Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal.""Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz.""Beşiktaşlıların yolu diye bahsedilen ama camiaya zarar veren yoldan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Biz işin önce ekonomi ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında transfer bütçelerini oluşturup, buna göre anlaşmalar yaptık.""Bu kürsüde hep '3 transfer sezonu' diyerek içinde bulunduğumuz durumu anlattım. Beklentilerimizi buna göre belirlememiz gerektiğini söyledim. Basın toplantılarında heyecanla bazen beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de sabırsızım, camiamızdan da bu heyecanı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşırken beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiç kopmadık. Projeleri ete kemiğe bürününce sizlerle paylaştık, onayınıza sunduk. Siz de bize güven verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek 'Beşiktaşlıların Yolu' diyerek, camiaya zarar verenlerin değil, doğru adımların peşinden gidiyoruz. Yılların bunalımını geride bırakıp doğruları yapıyoruz."(Eski yönetime) "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!"(Eski yönetime) "Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız?""Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım.""Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda.Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar.""Artık altyapılarda A takımda forma giyme şansı yüksek olan oyunculara daha fazla süre veriyoruz, daha fazla gelişimlerine odaklanıyoruz.""Hedefimiz özellikle EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek.""Sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi artırmak zorundayız. Başka türlü rakiplerimizle maddi açıdan mücadele edemeyiz.""Dikilitaş için proje çizimi tamamlandı. Müjdesini vermek isterim ki bugün itibarıyla gerekli imzaların tamamı atılmış durumdadır. Konu tamamen resmiyete kavuşmuştur.""Projemize 4 dönümlük ek bir bölüm dahil ettik ve böylece proje alanı 20 dönüme çıktı. Şişli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait bir arazi üzerinde yaklaşık 16.000 metrekarelik bir öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Beşiktaş olarak üniversiteli gençlerimize hizmet verecek çok güzel bir yurt yapacağız. Bu şekilde, daha önce hiçbir kulübün gerçekleştirmediği bir uygulamaya da imza atmış oluyoruz.""Ziraat Bankası ile anlaşamadık. Bildiğiniz üzere projenin başında bankayı sürece dahil etmek istemiştik ve genel prensiplerde de mutabık durumdaydık. Ancak kulübümüz için daha faydalı olacak çözüm ortaklarıyla yolumuza devam edeceğiz."

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,





YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!



