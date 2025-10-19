Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi gerçekleştiriliyor.
ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılacak seçim, saat 10.30'dan başladı.
Başkanlık seçiminde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.
Olağan divan başkanlık kurulu seçiminde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere beş aday yarışıyor.
Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.
Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlendi.
CANLI: Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Seçimi!
Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi yapılıyor.
Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi gerçekleştiriliyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
-
9
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
-
8
Erling Haaland futbolu kırdı!
-
7
Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
-
6
Nuri Şahin: "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim"
-
5
Inter, Roma'yı deplasmanda devirdi!
-
4
Gabriel Sara'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a övgü!
-
3
Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
-
2
Galatasaray, milli aradan Leroy Sane ile döndü!
-
1
Leroy Sane'den İlkay Gündoğan açıklaması!
- 10:43 Fenerbahçe'de özel görüşme!
- 10:39 CANLI: Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Seçimi!
- 10:37 Galatasaray'ın deplasmanda bileği bükülmüyor
- 10:36 Galatasaray'da zor karar!
- 10:05 Tedesco'nun Fatih Karagümrük planı!
- 09:42 Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi
- 09:37 Beşiktaş'ta Abraham tepkisi!
- 09:15 Yazarlardan Beşiktaş yorumları
- 00:48 Rizespor'dan MHK'ye tepki!
- 00:29 Basketbolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe
- 00:25 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
- 00:07 Greenwood coştu, Marsilya evinde kazandı!
- 23:54 AZ Alkmaar, deplasmanda Ajax'ı devirdi!
- 23:54 Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor
- 23:51 Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi
- 23:40 Inter, Roma'yı deplasmanda devirdi!
- 23:33 Mehmet Kaya: "Beşiktaş galibiyeti inancın ve emeğin zaferidir"
- 23:33 Teaira McCowan, Fenerbahçe Opet'te!
- 23:20 Formula 1 ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı
- 23:15 Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkışa geçti
- 23:02 Wagner Pina: "Her maça 3 puan için çıkıyoruz"
- 22:35 Kaan Ayhan: "Daha rahat kazanabilirdik"
- 22:33 Nuri Şahin: "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim"
- 22:27 Gabriel Sara'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a övgü!
- 22:24 Kemen: "Topla daha fazla üretken olmalıyız"
- 22:19 Leroy Sane'den İlkay Gündoğan açıklaması!
- 22:09 Başakşehir'de alarm: Çarpıcı istatistik
- 22:01 Galatasaray, milli aradan Leroy Sane ile döndü!
- 21:38 Antony son dakikada sahneye çıktı, bir puanı kurtardı!
- 21:32 Arsenal, liderliği Batı Londra'da bırakmadı
- 21:30 Leroy Sane, aradan fırtına gibi döndü!
- 21:24 Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
- 21:21 Başakşehir'in golü VAR'dan döndü
- 21:03 Napoli'yi eski aşk yıktı! Giovanni Simeone
- 20:58 Çorum FK'den dört gollü net galibiyet!
- 20:32 Aykut Çakmaklı: "Güzel bir oyunla 3 puan aldık"
- 20:19 Hüseyin Eroğlu: "Beşiktaş'ı bu atmosferde yenmek değerli"
- 20:19 Galatasaray'da Okan Buruk'a sarı kart!
- 20:04 Recep Uçar: "Kötü oyun ve kötü mücadele"
- 19:58 Nice, evinde Lyon'u 3 golle geçti!
- 19:49 İlhan Palut: "1 puanı hak etmiştik"
- 19:49 Fatih Tekke: "Daha iyi olmalıyız"
- 19:48 Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'ya set vermeden kazandı!
- 19:46 Welbeck şov yaptı, Brighton Newcastle'ı devirdi!
- 19:39 Metehan Mimaroğlu: "Beşiktaş'ı burada yenmek herkese nasip olmaz"
- 19:33 Franco Tongya: "Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik"
- 19:30 Okan Buruk: "Birçok oyuncuyu dinlendirdik"
- 19:29 Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
- 19:21 Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
- 19:18 Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
- 19:16 Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
- 19:03 Hull City giderek toparlıyor
- 19:00 Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
- 18:58 Erling Haaland futbolu kırdı!
- 18:56 Trabzonspor'dan ligde seri!
- 18:49 Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 3'te 3 yaptı!
- 18:48 RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
- 18:40 Vakıfbank, Beşiktaş'a karşı set vermeden galip!
- 18:34 Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
- 18:27 Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı!
Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|15
|Başakşehir
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|6
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3