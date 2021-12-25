CANLI: Beşiktaş'ta mali genel kurul toplantısı

Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor.



Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı saat 10.00'da başladı.



Toplantıda 01/01/2019 - 12/05/2019, 12/05/2019 - 20/10/2019 ve 10-20/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.



ORMAN İÇİN İHRAÇ ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ



Eski başkan Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen önerge kabul edildi. Fikret Orman, genel kurulun bitmesinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.



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KPMG RAPORU AÇIKLANMIŞTI



Beşiktaş Kulübü, Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi KPMG'nin raporunu açıklamıştı.



Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekildeydi;



KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir.



Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).



2020 TOPLANTISI PAZAR GÜNÜ



Kulübün 2020 olağan genel kurul toplantısı ise 26 Aralık Pazar günü yapılacak. Bu toplantıda ise 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.





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