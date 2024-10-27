CANLI| Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul Toplantısı

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.
ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturum saat 10.00'da başladı.
Toplantıda hem mevcut yönetim kurulu hem de Ahmet Nur Çebi dönemi için ayrı ayrı ibra oylamaları gerçekleşecek. Çebi dönemi için yapılacak oylamanın sonucu toplantının en önemli gündem maddesini oluşturacak.
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İŞTE YAŞANANLAR
ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturum saat 10.00'da başladı.
Toplantıda hem mevcut yönetim kurulu hem de Ahmet Nur Çebi dönemi için ayrı ayrı ibra oylamaları gerçekleşecek. Çebi dönemi için yapılacak oylamanın sonucu toplantının en önemli gündem maddesini oluşturacak.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE YAŞANANLAR