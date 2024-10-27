CANLI| Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul Toplantısı

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılıyor.

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CANLI| Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul Toplantısı
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27 Ekim 2024 09:36
Son güncelleme 27 Ekim 2024 10:20
Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturum saat 10.00'da başladı.

Toplantıda hem mevcut yönetim kurulu hem de Ahmet Nur Çebi dönemi için ayrı ayrı ibra oylamaları gerçekleşecek. Çebi dönemi için yapılacak oylamanın sonucu toplantının en önemli gündem maddesini oluşturacak.

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