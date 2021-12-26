CANLI: Beşiktaş'ta 2020 yılı mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübünün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş'ta 2020 yılı mali genel kurulu
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26 Aralık 2021 10:31
Beşiktaş Kulübü'nün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor.

Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.

Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı.

CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ GENEL KURULU



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