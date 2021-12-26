CANLI: Beşiktaş'ta 2020 yılı mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor.
Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.
Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı.
CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ GENEL KURULU
Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.
Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı.
CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ GENEL KURULU