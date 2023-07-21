Yeni sezon öncesi çalışmalarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 2 | GOL: 10' 20' Aboubakar
STRASBOURG: 1 | GOL: 25' Sahi
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CANLI SKOR - 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 2 | GOL: 10' 20' Aboubakar
STRASBOURG: 1 | GOL: 25' Sahi
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BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.