CANLI | Beşiktaş - Strasbourg

Beşiktaş hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşılaşıyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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CANLI | Beşiktaş - Strasbourg
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21 Temmuz 2023 16:57
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 17:31
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 2 | GOL: 10' 20' Aboubakar
STRASBOURG: 1 | GOL: 25' Sahi

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BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.
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