Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Beşiktaş ile Shkupi arasında saat 14:00'te başlayan maç Vodafone Park'ta oynanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 3 (Mehmet Topal 12' Alex Teixeira 17' Güven Yalçın 52')
FK SHKUPI: 0
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BEŞİKTAŞ İLK 11'İ
FC Shkupi XI: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji
Beşiktaş ile Shkupi arasında saat 14:00'te başlayan maç Vodafone Park'ta oynanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 3 (Mehmet Topal 12' Alex Teixeira 17' Güven Yalçın 52')
FK SHKUPI: 0
MAÇTAN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN...
BEŞİKTAŞ İLK 11'İ
FC Shkupi XI: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji