CANLI: Beşiktaş - Shkupi

Beşiktaş, lige verilen milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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CANLI: Beşiktaş - Shkupi
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11 Kasım 2021 12:43
Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 

Beşiktaş ile Shkupi arasında saat 14:00'te başlayan maç Vodafone Park'ta oynanıyor.

CANLI SKOR:

BEŞİKTAŞ: 3 (Mehmet Topal 12' Alex Teixeira 17' Güven Yalçın 52')

FK SHKUPI: 0

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BEŞİKTAŞ İLK 11'İ

 

FC Shkupi XI: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji


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