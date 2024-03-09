CANLI | Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş'ta 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı
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09 Mart 2024 11:13
Son güncelleme 09 Mart 2024 11:33
Beşiktaş'ta 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. 

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BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU 

Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 itibariyle toplam borcu 8 Milyar 453 Milyon 690 Bin Lira olarak açıklandı. Hasan Arat ve ekibi, görevine 3 Aralık 2023'te göreve başladı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir. Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum."

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