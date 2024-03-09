CANLI | Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş'ta 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.
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BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU
Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 itibariyle toplam borcu 8 Milyar 453 Milyon 690 Bin Lira olarak açıklandı. Hasan Arat ve ekibi, görevine 3 Aralık 2023'te göreve başladı.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir. Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum."
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BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU
Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 itibariyle toplam borcu 8 Milyar 453 Milyon 690 Bin Lira olarak açıklandı. Hasan Arat ve ekibi, görevine 3 Aralık 2023'te göreve başladı.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir. Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum."
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