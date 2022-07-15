CANLI: Beşiktaş - Mainz 05

Beşiktaş, hazırlık maçında Alman ekibi Mainz 05 ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Beşiktaş - Mainz 05
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15 Temmuz 2022 21:14
Beşiktaş, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar ikinci maçta ise Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk Tosun


Mainz 05: Dahmen, Bell, Hack, Kraft, Martin, Fernandes, Lucoqui, Papela, Mustapha, Shabani, Ingvartsen.

DEVRE ARASI

BEŞİKTAŞ: 1
MAINZ 05: 0

24' CENK TOSUN

 





 

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