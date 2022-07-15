Beşiktaş, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar ikinci maçta ise Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk Tosun
Mainz 05: Dahmen, Bell, Hack, Kraft, Martin, Fernandes, Lucoqui, Papela, Mustapha, Shabani, Ingvartsen.
DEVRE ARASI
BEŞİKTAŞ: 1
MAINZ 05: 0
24' CENK TOSUN
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar ikinci maçta ise Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk Tosun
Mainz 05: Dahmen, Bell, Hack, Kraft, Martin, Fernandes, Lucoqui, Papela, Mustapha, Shabani, Ingvartsen.
DEVRE ARASI
BEŞİKTAŞ: 1
MAINZ 05: 0
24' CENK TOSUN
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