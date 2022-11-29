CANLI: Beşiktaş - İstanbulspor

Süper Lig'in ikinci etabı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile oynuyor.
CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR
BEŞİKTAŞ: 0
İSTANBULSPOR: 0
11'ler:
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem, Muleka, Dele Alli, Redmond, Cenk Tosun.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic, Melih, Emir Kaan, Vefa Temel, Rroca, İbrahim Yılmaz.
CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR
BEŞİKTAŞ: 0
İSTANBULSPOR: 0
11'ler:
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem, Muleka, Dele Alli, Redmond, Cenk Tosun.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic, Melih, Emir Kaan, Vefa Temel, Rroca, İbrahim Yılmaz.
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