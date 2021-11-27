CANLI Beşiktaş Giresunspor maçı İZLE

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beIN Sports Beşiktaş Giresunspor kesintisiz link! Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI TUTTUR'DA



Beşiktaş ile Giresunspor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin!



BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







İki takımın eksikleri



Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre ve Salih Uçan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan isimler oldu. GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Welinton sınırda



Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



Vodafone Park✅ pic.twitter.com/YlQexCxOSX



— Sporx (@sporx) November 27, 2021 Sergen Yalçın, oyuncularından galibiyet sözü aldı



Ligde ve Avrupa'da çıktığı son beş maçı da kaybeden Beşiktaş bu akşam kabus gibi gidişata evinde son vermek için sahaya çıkacak. Giresunspor'u misafir edecek olan siyah beyazlılar, hem galibiyeti hatırlamak hem de taraftarıyla barışmak istiyor. Daha da önemlisi Sergen Yalçın ve öğrencileri temiz bir sayfa açarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda motive edici konuşmalar yaptı. Artık bahanelerinin kalmadığını ve yeniden yükselişe geçeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Camia ayağa kalkmamızı istiyor. Bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Birlikte başaracağımızdan eminim çünkü sizin kalitenize ve yeteneklerinize güveniyorum. Artık sahada inanmayan, mücadele etmeyen oyuncu görmek istemiyorum" dedi. Sergen Yalçın'ın konuşmasının ardından siyah beyazlı futbolcular da Giresunspor maçında galip geleceklerinin sözünü verdi.



Beşiktaş

Mert, Rosier, Welinton, Necip, Umut, Souza, Ghezzal, Pjanic, N'Koudou, Larin, Batshuayi







Giresunspor

Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Diabate, Balde.







Ligde üst üste 3 mağlubiyet



Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.



Beşiktaş'ın derbiye kadar hesabı; 3'te 3



Spor Toto Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlarla liderlik yarışında çok gerilerde kalan Beşiktaş, gözünü Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmalara çevirdi. Bu maçların ardından Fenerbahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılar, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmeyi hedefliyor. Teknik heyetin amacı ise lig arasına kadar zirveyle 13 puanlık farkı minimuma indirmek ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek.



Beşiktaş'ta gözler Batshuayi'nin üzerinde



Hatayspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığının ardından tedavi için Londra'ya giden Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu Chelsea Kulübü'nün sağlık heyetinin yoğun çabası sonrasında problemini atlatmıştı. İngiltere'den İstanbul'a geldiğinde bu kez de soğuk algınlığı sorunu yaşayan Batshuayi, son olarak Ajax karşılaşmasında idman eksikliği bulunması sebebiyle yedek soyunmuştu. Oyuna sonradan dahil olan Belçikalı golcü, skora etki edememişti. Deneyimli oyuncu, bu akşamki Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak. Bu sezon istikrar konusunda sıkıntılı bir görüntü sergileyen Batshuayi, bugün atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.



BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Beşiktaş - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.



Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Giresunspor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin! Hemen tıklayın... Beşiktaş ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre ve Salih Uçan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan isimler oldu. GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.Ligde ve Avrupa'da çıktığı son beş maçı da kaybeden Beşiktaş bu akşam kabus gibi gidişata evinde son vermek için sahaya çıkacak. Giresunspor'u misafir edecek olan siyah beyazlılar, hem galibiyeti hatırlamak hem de taraftarıyla barışmak istiyor. Daha da önemlisi Sergen Yalçın ve öğrencileri temiz bir sayfa açarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda motive edici konuşmalar yaptı. Artık bahanelerinin kalmadığını ve yeniden yükselişe geçeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Camia ayağa kalkmamızı istiyor. Bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Birlikte başaracağımızdan eminim çünkü sizin kalitenize ve yeteneklerinize güveniyorum. Artık sahada inanmayan, mücadele etmeyen oyuncu görmek istemiyorum" dedi. Sergen Yalçın'ın konuşmasının ardından siyah beyazlı futbolcular da Giresunspor maçında galip geleceklerinin sözünü verdi.Mert, Rosier, Welinton, Necip, Umut, Souza, Ghezzal, Pjanic, N'Koudou, Larin, BatshuayiOkan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Diabate, Balde.Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.Spor Toto Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlarla liderlik yarışında çok gerilerde kalan Beşiktaş, gözünü Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmalara çevirdi. Bu maçların ardından Fenerbahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılar, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmeyi hedefliyor. Teknik heyetin amacı ise lig arasına kadar zirveyle 13 puanlık farkı minimuma indirmek ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek.Hatayspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığının ardından tedavi için Londra'ya giden Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu Chelsea Kulübü'nün sağlık heyetinin yoğun çabası sonrasında problemini atlatmıştı. İngiltere'den İstanbul'a geldiğinde bu kez de soğuk algınlığı sorunu yaşayan Batshuayi, son olarak Ajax karşılaşmasında idman eksikliği bulunması sebebiyle yedek soyunmuştu. Oyuna sonradan dahil olan Belçikalı golcü, skora etki edememişti. Deneyimli oyuncu, bu akşamki Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak. Bu sezon istikrar konusunda sıkıntılı bir görüntü sergileyen Batshuayi, bugün atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Beşiktaş - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

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