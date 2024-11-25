CANLI| Beşiktaş - Galatasaray Çağdaş Faktoring

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk ediyor.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başladı. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetiyor. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve TBF Youtube Kanalı'ndan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 41
GALATASARAY: 31
(DEVE)
1.P: Beşiktaş 17-14 Galatasaray Çağdaş Faktoring
2.P: Beşiktaş 24-17 Galatasaray Çağdaş Faktoring
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Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başladı. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetiyor. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve TBF Youtube Kanalı'ndan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 41
GALATASARAY: 31
(DEVE)
1.P: Beşiktaş 17-14 Galatasaray Çağdaş Faktoring
2.P: Beşiktaş 24-17 Galatasaray Çağdaş Faktoring
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.