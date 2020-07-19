CANLI Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz İZLE (19 Temmuz)

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Boyd, Lens, Burak

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'de gözler golcü oyuncular Burak Yılmaz ile Vedat Muric'in üzerinde olacak.

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz, bu sezon 24 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric ise görev aldığı 31 lig maçında 15 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz, gollerine derbiyle dönmek istiyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşma olan Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol atamayan Burak, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı ise forma giyememişti.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, forma giymesi ve gol atması durumunda bu sevinci 2 maçın ardından yeniden yaşayacak.

Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.

Bu sezon Beşiktaş'ın ilk derbisi olan ve Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.

Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, bu sezon Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takımda istikrarlı bir şekilde görev yapan Muric, ligde oynanan 32 maçta 2'si sonradan olmak üzere 31 maçta forma giydi.

26 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 15 gol kaydetti.

Vedat Muric, bu sezon ev sahibi oldukları maçlara göre deplasmanlarda suskun kaldı.

Ligde oynanan 32 karşılaşmada 15 gol bulan Muric, bunların 11'ine seyircisi önünde imza attı.

Muric, deplasmanlarda ise sadece 4 gol atabildi.

Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol atmayı başarmıştı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol bulmuştu.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Öte yandan son idmana çıkmayan Luiz Gustavo'nun maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanıFenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek. Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek. Fenerbahçe'de cezasını atlatan Serdar Aziz 2 maçın ardından formasına kavuşacak. Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor. Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.