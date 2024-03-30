CANLI: Beşiktaş - Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş - Fenerbahçe
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30 Mart 2024 12:56
Son güncelleme 30 Mart 2024 13:47
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşıyor.

CANLI: DEVRE ARASI

BEŞİKTAŞ: 2 / 35' Fishley, 42' Fishley
FENERBAHÇE: 1 / 23' Coleman (P)

11'LER

Beşiktaş: Ezgi, Alvarez, Kezban, Ogbonna, Didem, Maia, Aleksic, Halilaj, Elif, Clement, Fishley.

Fenerbahçe: Göknur, Ecem, Yaşam, Gülbin, İlayda, Fatma, Ece, Zenatha Coleman, Busem, Olga, Yağmur.

TAKIMLARDA SON DURUM

Beşiktaş, derbi öncesi 25 maçta topladığı 47 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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