Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşıyor.
CANLI: DEVRE ARASI
BEŞİKTAŞ: 2 / 35' Fishley, 42' Fishley
FENERBAHÇE: 1 / 23' Coleman (P)
11'LER
Beşiktaş: Ezgi, Alvarez, Kezban, Ogbonna, Didem, Maia, Aleksic, Halilaj, Elif, Clement, Fishley.
Fenerbahçe: Göknur, Ecem, Yaşam, Gülbin, İlayda, Fatma, Ece, Zenatha Coleman, Busem, Olga, Yağmur.
TAKIMLARDA SON DURUM
Beşiktaş, derbi öncesi 25 maçta topladığı 47 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.
CANLI: DEVRE ARASI
BEŞİKTAŞ: 2 / 35' Fishley, 42' Fishley
FENERBAHÇE: 1 / 23' Coleman (P)
11'LER
Beşiktaş: Ezgi, Alvarez, Kezban, Ogbonna, Didem, Maia, Aleksic, Halilaj, Elif, Clement, Fishley.
Fenerbahçe: Göknur, Ecem, Yaşam, Gülbin, İlayda, Fatma, Ece, Zenatha Coleman, Busem, Olga, Yağmur.
TAKIMLARDA SON DURUM
Beşiktaş, derbi öncesi 25 maçta topladığı 47 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.